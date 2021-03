Zdrogovaný muž hrozil najetím do lidí v Praze, policista ho vytáhl z dodávky

Psychicky nevyrovnaný muž pod vlivem drog v úterý odpoledne hrozil, že svojí dodávkou najede do lidí v Praze a bude do nich také střílet. Kromě hlídek policistů v ulicích se do pátrání okamžitě zapojili kriminalisté i operátoři městských kamer.