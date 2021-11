Panely na zastávkách budou i varovat, říká šéf Technologie hlavního města

„Očekáváme pro město vyšší výnosy z reklamy, digitální reklama je na obrazovkách žádaná a hodnotnější než klasické plakáty podsvícené zářivkou,“ říká předseda představenstva společnosti THMP Tomáš Jílek.

Jak to aktuálně s výměnou přístřešků na MHD vypadá?

Do konce roku by mělo být už asi čtyřicet nových zastávek. První výměny začínají v průběhu listopadu a prosince, tedy samozřejmě pokud klimatické podmínky umožní stavební činnost. Některé stavby začínají už tento týden. A nejedná se jen o výměnu – přístřešky vzniknou také tam, kde budou vybudovány nové tramvajové tratě. Na nich počítáme s tím, že budou automaticky zastřešeny všechny zastávky. Také bude možné na základě požadavků městských částí umístit přístřešek tam, kde dříve nebyl.

Jak dlouho potrvá výměna všech zastávek?

Akce s výměnou více než 600 zastávek potrvá necelé dva roky s tím, že do března by se mělo jednat asi o 200 přístřešků. Každá etapa je rovnoměrně rozložena do celé Prahy.

Budou vypadat všechny nové zastávky stejně jako ta vzorová, která je už delší dobu k vidění na Palackého náměstí?

Dalo by se říci, že ano. Po předání prototypu do sériové výroby jsme ale provedli ještě asi čtyřicet konstrukčních změn, které nezasahují do designu. Jedná se například o změny provedení svárů či doplnění dvířek pro elektroměr a další drobnosti. Zastávky opravdu budou vypadat jako ta vzorová na Palackého náměstí. Podoba se vysoutěžila už za minulého vedení města a autorem návrhu je Studio Olgoj Chorchoj. Většina zastávek ale bude mít nově elektrickou přípojku. V místech, kde bude panel s odjezdovými časy, půjde umístit navigační majáky pro nevidomé. Jinak je po celou dobu nutné respektovat architektonický návrh, který vzešel ze soutěže.

A z jakého materiálu zastávky budou? Není v nich nějaká nedostatková surovina?

Nosná konstrukce je ocelová, jsou tam hliníkové prvky zejména v oblasti boxů pro displeje a pro elektroniku. Z hliníku jsou i konstrukční prvky, které drží skla. A to z toho důvodu, aby nekorodovaly. Sklo je bezpečnostní a v případě rozbití nikoho nezraní. Žádný z materiálů není nedostatkový.

Podstatné je, že se také mění ten obchodní model, podle kterého se bude na zastávkách nabízet reklama...

Hlavním důvodem, proč se hlavní město rozhodlo ukončit spolupráci podle původní smlouvy z roku 1994, bylo to, že v oblasti reklamního využití Praha chtěla dosáhnout významné redukce reklamního smogu a také chtěla výhodnější obchodní model prodeje reklamy. A z toho důvodu se rozhodla do nového mobiliáře investovat a těžit z něj finanční prostředky. Ta investice do zastávek by měla mít díky výhodnějšímu prodeji reklamy zhruba třináctiletou návratnost.

Výměna zastávek V Praze začíná velká akce, na jejímž konci bude přes 600 nových zastávek MHD. Přístřešky od roku 1994 provozovala francouzská firma JCDecaux, výměnou za to mohla na vlastním mobiliáři umisťovat reklamu. Praha ale smlouvu označila za nevýhodnou a rozhodla, že přístřešky nahradí vlastními. Jejich novým provozovatelem chce metropole jmenovat městskou firmu dopravní podnik (DPP). Samotnou instalaci zastávek má ale na starosti další městská firma, Technologie hlavního města Prahy (THMP).

Kromě zastávek ale společnost JCDecaux provozovala i takzvané citylighty, tedy samostatné reklamní plochy...

Zmizí téměř veškerý volně stojící reklamní mobiliář. Likvidace by měla začít v prosinci a skončí v únoru. Firma JCDecaux je povinná všechna místa uvést do původního stavu. Firma má v tuto chvíli kvůli tomu dokonce výjimku ze zimních oprav povrchů, aby mohla volně pracovat v prosinci a v únoru. Citylighty nahradíme LED obrazovkami v zastávkách. Očekáváme vyšší výnosy z reklamy, protože digitální reklama na obrazovkách je velmi žádaná a hodnotnější než klasické plakáty podsvícené zářivkou. Větší prostor bude také na kulturní a společenské akce. Displeje se mohou využít i v rámci krizového řízení. A v případě nějakých nepředvídaných událostí je bude možné použít k informování občanů. Celé to řešení budeme navrhovat včetně telekomunikační infrastruktury, která umožní změnu obsahu online.

Obrazovka bude na každé nové zastávce?

Reklamní zastávky budou jen na předem vytipovaných místech a počet reklamních ploch nebudeme rozšiřovat, vždy se bude jednat jen o výměnu starého plakátu. Reklamy budou pouze na zastávkách, kde se pohybuje větší množství lidí. To jsou například zastávky s přestupem na metro. Je to také centrum města, kde reklamy na zastávkách budou náhradou za zrušené citylighty.

Když jste už zmínil centrum – jaký názor na nové zastávky mají památkáři?

Ti se účastní toho projektu od samotného začátku, design s nimi byl konzultován. Zastávky měníme z hlediska reklamního využití de facto kus za kus. Displeje budou mít proměnnou intenzitu podsvícení. Digitální reklama bude ve večerních a nočních hodinách utlumená, případně nebude svítit vůbec. Samotné podmínky užívání budeme ještě upravovat. Regulace Prahy se zatím vztahovala spíše ke klasickým billboardům a pravidla digitální reklamy bude nutné ještě doplnit. Ale vzhledem k tomu, že bude ještě několik měsíců trvat, než se zastávky s reklamou objeví v nějakých větších počtech, tak ta legislativní úprava dorazí do rady včas.

Jak bude nová reklama vypadat a jak se bude lišit od původního řešení JCDecaux?

Podle politického rozhodnutí bude budoucím provozovatelem městského mobiliáře pražský dopravní podnik (DPP, pozn. red.). A ten bude připravovat i novou soutěž na reklamu. Do té doby, než se tato soutěž uskuteční, na zastávkách bude asi k vidění dočasně znak hlavního města. DPP bude po převzetí zastávek zajišťovat i mytí a údržbu přístřešků. Pro THMP celý projekt skončí výstavbou a předáním nových zastávek včetně náhradních dílů dopravnímu podniku. Po výstavbě přístřešků budeme zajišťovat jejich údržbu jen do momentu jejich předání, počítáme s tím, že to bude trvat asi několik měsíců.