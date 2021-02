Z pražských ulic začnou mizet reklamní panely JCDecaux i další „smog“

Město bude ještě jednat o tom, kolik z nich zmizí už nadobro. Současná pražská koalice má boj s takzvaným vizuálním smogem v programu.



Francouzská firma na základě smlouvy z roku 1994 provozuje v Praze přístřešky pro MHD, výměnou za jejich zajištění a údržbu a nájem městu na nich může provozovat reklamu.



Kromě toho má i další mobiliář včetně samostatně stojících reklamních ploch. Podle podkladů města jde o 365 menších tzv. city light panelů a sto větších ploch s velikostí až devět metrů čtverečních.



Smlouvu s JCDecaux minulé vedení magistrátu označilo za nevýhodnou a odmítlo ji prodloužit. Nynější pražská koalice to potvrdila a rozhodla, že po skončení kontraktu nahradí město mobiliář vlastním. Nedávno se pak magistrátu podařilo s firmou dohodnout na tom, jak se výměna uskuteční.



Přístřešky i reklamní plochy by tak od letošního podzimu měly začít mizet. Nejprve by podle schváleného harmonogramu měly být odstraněny v okrajovějších částech metropole, příští a přespříští rok pak mají zmizet i z centrálních částí.

Podle radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09) zatím není jasné, kolik samostatných reklamních ploch z ulic zmizí nadobro a kolik jich město nahradí vlastními nosiči, na kterých bude vydělávat na reklamě.



„Půjde o to, zda město dá přednost redukci vizuálního smogu, nebo výdělkům,“ řekl Chabr. Tato diskuse se podle něj povede, až se bude řešit tendr na firmu, která bude pro město mobiliář a reklamní plochy spravovat.



Reklama bez povolení

Současná pražská koalice má boj s takzvaným vizuálním smogem v programu. Magistrát například loni začal odstraňovat billboardy nelegálně rozmístěné v různých částech Prahy.



15. února 2020

To by se mohlo týkat i některých ploch, které v ulicích, jako jsou Na Příkopě, Pařížská či Na Můstku v historickém centru metropole, provozuje právě JCDecaux.



Podle dopisu magistrátního odboru hospodaření s majetkem, který má redakce iDNES.cz k dispozici, totiž k těmto digitálním city light panelům magistrát jako majitel pozemků neudělil souhlas ani k nim neexistuje smlouva. Přesto však stavební úřad povolil jejich umístění.



Podle společnosti JCDecaux se jedná o nedorozumění s minulosti, které firma již vyvrátila. „Všechno stojí legálně a povolení jsme již doložili,“ řekl mluvčí JCDecaux Jiří Chvojka.

V souvislosti s reklamou magistrát před časem schválil také rozšíření nařízení, kterým jsou zakázány plakáty, plachty a další formy reklamy v Pražské památkové rezervaci (PPR).



Od října by se měla regulace ve dvou pásmech rozšířit na oblast sahající na jihu až na Nové Dvory, na severu do Troji, na východě do Malešic a na západě do Motola. Tato regulace se nicméně netýká pevných reklamních zařízení, jako jsou city light vitríny či billboardy u silnic. Na ty se vztahuje stavební zákon a Pražské stavební předpisy.