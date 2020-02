Stamilionový nákup zastávek Praha nepotřebuje, myslí si náměstek i opozice

Pražští politici stále řeší osud přístřešků MHD v české metropoli. Na stole mají dvě základní možnosti. Buď si městský mobiliář za stamiliony koupí sami, nebo vypíší tendr na soukromého provozovatele. Některé firmy již avizovaly, že jsou ochotny městu v případě úspěchu v uvažovaném tendru zastávky zdarma přenechat ihned po instalaci. Na to reagoval náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN).

Město za zastávky platit nemusí

Podle Hlubučka je výhodné, aby město nemuselo řešit údržbu majetku a ještě mu soukromá společnost platila nájemné za to, že na zastávkách bude moci prodávat reklamní plochy.

„Pro mě by bylo úplně nejlepší, aby Praha nemusela ze svého dávat žádné peníze na stavbu těch přístřešků, aby to měla zadarmo, zadarmo se o to někdo staral a ještě nám ideálně platil. Co by Praha mohla chtít více?“ uvedl náměstek. Dodal, že nová smlouva by měla být nastavena pro město výhodněji, než ta dosavadní.

V obdobném smyslu se minulý týden vyjádřil i radní hlavního města Jan Chabr (TOP 09). Ten nabídku soukromníků vnímá jako konstruktivní snahu o odbornou debatu. Dodal, že rozhodně není snahou města, aby si přístřešky provozovalo samo, magistrát naopak bude hledat koncesionáře na službu. Pro zadání soukromníkovi se vyslovil i předseda pražské ODS, opoziční zastupitel a člen komise pro mobiliář Tomáš Portlík.

Hlubuček si spolu s radní Hanou Marvanovou (za STAN) na pondělním zasedání rady vyžádali odklad rozhodnutí ohledně dalšího postupu. Za odkladem může stát nabídka soukromníků z minulého týdne, kteří chtějí přístřešky na zastávkách převést na město po jejich vybudování.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v pondělí uvedl, že radní za Piráty a Prahu Sobě podporují variantu vlastního nákupu. Podle primátora to dá městu větší kontrolu nad reklamními plochami. Zatímco koncese by musela být nejméně na 15 let, aby se to vysoutěženému provozovateli vyplatilo, v případě vlastního pořízení by město mohlo provozovatele reklamy na mobiliáři soutěžit v kratších intervalech, například jednou za pět let. S každým tendrem by pak mohlo město upravit podmínky, například množství reklamy.

Firmy chtějí soutěž

Mobiliář nyní provozuje na základě smlouvy z roku 1994 společnost JCDecaux, která městu platí poplatek a může díky tomu na zastávkách prodávat reklamu. Minulé vedení Prahy v čele s Adrianou Krnáčovou (ANO) smlouvu označilo za nevýhodnou a rozhodlo se ji neprodloužit. Zároveň schválilo vypsání koncesního řízení na provozovatele mobiliáře. Městská komise pro mobiliář však nynější radě doporučila pořízení přístřešků městem. Radní v pondělí rozhodnutí o další postupu odložili už podruhé. Vrátí se k němu za týden.

Do případného tendru se kromě JCDecaux plánují přihlásit firmy BigBoard, euroAWK a Clear Channel Outdoor. Posledně zmíněná firma, která zatím na českém trhu nepůsobí, již minulý týden uvedla, že je ochotna v případě úspěchu v tendru přístřešky pořídit a ihned převést do majetku města. Skupina BigBoard je podle své mluvčí Pavlíny Stránské připravena postupovat stejně. JCDecaux uvedla, že chce férovou soutěž a souboj firem, které dané problematice rozumí.

Koš za 12 tisíc

Náměstek Hlubuček vidí jako problematickou také podobu zastávek, které by se mělo všech 930 plánovaných přístřešků v budoucnu držet a kterou město vybralo v designové soutěži. Design podle náměstka dostatečně nebrání vandalismu a velikost zastávek navíc neodpovídá těm současným, což bude komplikovat výměnu.

Nejkritičtější je náměstek k podobě košů, jejichž návrh podle něj autoři vůbec neřešili z praktické stránky. Pracovníkům městské firmy Pražské služby, která pod něj gesčně spadá, podle náměstka trvá vysypání nového koše třikrát déle, než je nyní běžné. „Navíc je s cenou 12 000 korun příliš drahý,“ dodal.