Pražské radnice mohou získat z nových zastávek MHD až dvacet milionů ročně

JCDecaux na konci června skončila smlouva s magistrátem na provoz přístřešků v metropoli, těch na pozemcích městských částí se to však netýká a radnice v jejich případě uzavřely s firmou smlouvy na zachování stávajících do doby, než je město vymění za vlastní.

Firma JCDecaux na základě smlouvy s městem z roku 1994 provozuje asi 900 přístřešků, platí za to magistrátu nájem a výměnou na nich může prodávat reklamu. Minulé vedení města smlouvu označilo za nevýhodnou, což firma odmítla. Současná reprezentace rozhodla, že mobiliář po konci smlouvy 30. června letošního roku postupně nahradí vlastním.

To potrvá zhruba dva roky, netýká se to však přístřešků, které jsou na pozemcích městských částí. Velká část radnic podepisuje s JCDecaux smlouvy na pronájem parcel do doby, než budou její přístřešky vyměněny za městské. Smlouvy jsou podle dřívějších informací uzavírány bez nájemného, případně s platbou několika tisíc ročně.

Nabídku od firmy RailReklam dostaly například radnice Prahy 1, 2, 4, 8 či 11. Mluvčí Prahy 1 Petr Bidlo uvedl, že si radnice od firmy vyžádala další podrobnosti.

„Čekáme na požadované doplňující informace, včetně třeba odpovědi na naše požadavky na větší přístřešky, což by se týkalo například zastávky Malostranská,“ uvedl.



Nabídkou se bude podle mluvčího Martina Šalka zabývat i vedení Prahy 8, přičemž bude srovnávat podmínky s již uzavřenou smlouvou s JCDecaux.

Naopak Praha 4 podle mluvčího Jiřího Bigase nabídku odmítla, důvody blíže nekomentoval.



Negativní postoj k ní zaujala také Praha 2, která by podle nabídky získala za přístřešky na Karlově náměstí a v Bělehradské ročně půl milionu korun. Podle jejího místostarosty Václava Vondráška (ODS) by však případná výměna byla komplikovaná a navíc by ji neměla řešit městská část. Pozemky pod zastávkami podle něj radnice plánuje převést na magistrát.



„Praha 2 neprovozuje a nehodlá provozovat MHD v Praze, ani její součásti, jako jsou přístřešky,“ napsal firmě v reakci na nabídku.

JCDecaux dosud ročně platila za všech 900 přístřešků a další mobiliář městu asi 12,5 milionu korun a na starosti měla jejich údržbu. Podle dřívějšího vyjádření mediálního zástupce JCDecaux Jiřího Chvojky je přístřešků na pozemcích městských částí asi 200, radnice by tak v případě akceptace nabídky RailReklam mohly získat celkem až 20 milionů korun ročně.



„Nabídka konkurence asi nebude mít příliš šanci na úspěch, protože firmy by nedostaly stavební povolení. Podle současného stavu přípravných prací na výměnu mobiliáře chce hlavní město Praha v daných lokalitách mít své přístřešky a žádné jiné nepovolovat. Zároveň také s odůvodněním vizuálního smogu neumožňuje stavět nové reklamní plochy,“ komentoval Chvojka nabídku konkurenční firmy.

Město, respektive jeho firma Technologie hlavního města Prahy, dokončilo tendr na pořízení vlastních přístřešků, které nahradí ty vlastněné firmou JCDecaux a jejichž podoba vzešla z designérské soutěže. První by se v ulicích měly objevit koncem roku, zatím je k vidění na Palackého náměstí prototyp.