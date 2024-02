Venkovní galerie. Čeští umělci proměnili cestu do práce v umělecký zážitek

Obyčejná cesta do práce se může stát vstupenkou do galerie. Nevěříte? Ten, kdo odtrhne oči od displeje telefonu, bude možná překvapen, kolik zajímavých artefaktů uvidí. Ne, nemusí to mít nic společného se spolucestujícími městskou hromadnou dopravou a jejich zavazadly. Stačí se jen trochu pozorně dívat z okna autobusu či tramvaje, ta opravdová podívaná se pak odehrává během přesunů pěšky.