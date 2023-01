Odmítl zakázku, před Quadriem tak stojí Kafka. Nelituji, říká sochař Kintera

Po letech tvorby v bývalé továrně v pražských Modřanech jste přestěhoval svůj ateliér do Dejvic-Podbaby. Opět k Vltavě. Má to pro vás nějakou symboliku?

Ani ne, spíše je to pro mě trochu zdroj nervozity, protože jsme v první záplavové zóně. Kdyby byla velká voda, jdeme první… Ani jsem to nijak nevyhledával, ale to místo je tak krásné, že to byla láska na první pohled. Parádní prostor i světlo, snadná dostupnost a blízkost gravitace Prahy, která je pro mě asi pořád nějak nepřemožitelná. Zároveň je tu i spousta úžasných lidí okolo. Hned vedle jsou například bratři Formanové. Znám se s nimi a sledujeme se ve vzájemném respektu. Doufám, že mě tady čeká nová dobrá éra.

Mám zatím v Praze ve veřejném prostoru dvě realizace a obě jsou s funerální tematikou. Pořád se tomu tak nějak směju, protože jsem skutečně netušil, že se stanu pohřebním sochařem.