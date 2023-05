Nevydržím přetlak a nas*ání vystříkne. Sochař Černý o díle i chudých umělcích

Co tu člověk nenajde?

Nesnáším, když přijde člověk na výstavu, uprostřed sálu leží hromádky rozštípaného dříví a k tomu je pětistránkový text, kde se vysvětluje, že to není hromádka rozštípaného dříví, ale že to je artefakt zkombinovaný ze dřeva amazonského pralesa a ruské tajgy. Konkrétně ze špejlí, které používají brazilští indiáni k tomu, že si s nimi vytahují červy z prdele, a ze špejlí, co se našly v žaludku sibiřského mamuta. A celé to vypadá jako ohniště, které symbolizuje globální oteplování a nutnost bránit se tomu, aby kapitalisti ničili zeměkouli. A to se dozvíte na těch pěti stránkách. Tak tohle tu nemám.

Za Entropu jsem dostával i hodně ostré e-maily od Sarkozyho, Merkelové a od řady evropských prezidentů. A to taky nebyla prdel. To bylo zlý, co mi chodilo. Na mě si tehdy stěžovali fakt všude.