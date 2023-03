VIDEO: Vlaky metra jako pódium. Cestujícím celý den zpestřují jízdu umělci

Program připravila iniciativa #kulturunezastavis ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy. Jeho cílem je přinést kulturu do netradičního prostoru a kontextu, a tím upozornit na to, že i v době zdražování a ekonomické krize hraje kultura nepostradatelnou roli. Kulturní program se odehrává až do čtvrtečního večera v prostředním vagonu několika souprav jezdících na lince A.

„Sotva skončí jedna krize, máme tu další. Kultura nestojí na vedlejší koleji. Reaguje na proměnlivost doby a pomáhá nám se s krizí vyrovnat. Chceme krize měnit v příležitosti. Proto společně s dopravním podnikem oživujeme metro kulturou,“ vysvětlil režisér Vít Neznal stojící za iniciativou#kulturunezastavis, která přináší kulturu na neobvyklá místa.

Pohádky i texty umělé inteligence

Oživovala například ulice, dvorky a domovy pro seniory v době koronavirové pandemie nebo pořádala divadelní představení během války v uprchlických centrech a dětských domovech na Ukrajině.

Ve čtvrtek se vagon metra proměnil v galerii, pro děti vracející se ze školy je nachystaná pohádka a cestující uslyší i texty vytvořené umělou inteligencí přímo pro tento projekt.

Do akce se zapojil improvizační soubor VOSTO5, violoncellistka Terezie Kovalová, herci Jindřiška Dudziaková a Kryštof Bartoš, členové novocirkusového souboru Cirk La Putyka nebo laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého Olga Krykun.

Součástí happeningu jsou také rozhovory přímo ve vagonu metra s předními osobnostmi současné umělecké scény na téma, jak krize mění podobu kultury. Diskuse na netradičních místech pak budou v rámci iniciativy #kulturunezastavis pokračovat po celý rok.