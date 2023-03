Pražský hrad otevírá pro veřejnost nové prohlídkové okruhy, podívejte se

Otevřít areál Pražského hradu veřejnosti ještě víc než v minulosti bude pro nového prezidenta Petra Pavla hodně těžké. Končící administrativa Miloše Zemana totiž ode dneška ukáže dříve zavřené nebo jen výjimečně otevřené prostory. Nové návštěvnické okruhy se přitom netýkají pouze Pražského hradu.

Poprvé budou pravidelně zpřístupněny i reprezentační prostory lánského zámku. Za deset let pobytu končícího prezidenta Miloše Zemana v Lánech se přitom vnitřní prostory zámku otevřely veřejnosti jen dvakrát, naposledy loni před Vánoci.

Ředitel Správy Pražského hradu Jan Novák uvádí, že k tomu Hrad tlačí především ekonomické důvody. „Vyšší náklady na provoz a inflace nás nutí hledat dodatečné zdroje příjmů. Volí cestu zlepšení a rozšíření služeb pro návštěvníky. Hrad a Zámek Lány se proto významně otevřou veřejnosti v rámci nových prohlídkových okruhů,“ vysvětluje Novák.

Ceny tradičních prohlídkových okruhů mají zůstat zachovány. Základní okruh, který zahrnuje Starý královský palác, baziliku svatého Jiří, Zlatou uličku a katedrálu svatého Víta, bude nadále stát 250 korun. Expozice Příběh Pražského hradu a Obrazárna Pražského hradu se spojí do nového návštěvnického okruhu, za který návštěvníci zaplatí základní vstupné 200 korun. Dosud stál lístek na každou z expozic zvlášť 150 korun.

Cesta do královské hrobky

Přibude navíc šest okruhů s průvodcem. Ti zavedou návštěvníky třeba do svatováclavské kaple, nejkrásnějšího a nejslavnostnějšího místa katedrály svatého Víta. V kapli vykládané polodrahokamy, s nejstaršími portréty Lucemburků a Jagellonců se nachází hrob sv. Václava i legendární dveře se sedmi zámky vedoucími do korunní komory. Návštěvníci se dostanou i k základům katedrály a do královské hrobky.

Okruh Starý královský palác zblízka poprvé nabídne Malou audienční síň Vladislava Jagellonského, možnost přiblížit se k trůnu Ferdinanda V. nebo překrásnou vyhlídku z terasy u Vladislavského sálu.

Další okruh zavede zájemce do románského podlaží Starého královského paláce, kde spatří třeba místo, kde byly za Protektorátu zazděny české korunovační klenoty.

Novinkou bude i pravidelné zpřístupnění reprezentativních salonů nebo loni otevřeného Muzea Řádu Bílého lva. Na prohlídky bude vyžadována rezervace na webu Pražského hradu.

Příležitostně budou pro návštěvníky připraveny i podrobné prohlídky přímo s kurátory Správy Pražského hradu. „Jde o zcela novou příležitost navštívit mimořádná místa Pražského hradu, z nichž některá dosud nikdy nebyla přístupná veřejnosti,“ tvrdí Novák.

Prvního března začíná na Hradě běžná návštěvnická sezona každý rok, otevírají se zahrady a prodlužuje se otevírací doba památek. Před časem se otevřel obchod se suvenýry u obrazárny a slavná restaurace na Vikárce.

Otevřou se salonky i jídelna

Zvolený prezident Petr Pavel sice své plány na využití lánského zámku zatím neprozradil, ale na jednu věc se bude muset připravit – na návštěvníky v zámeckých chodbách a komnatách.

„Mimořádný úspěch adventních dnů otevřených dveří na zámku v Lánech nás inspiroval k zavedení nových komentovaných prohlídek zámeckého reprezentativního patra,“ říká Novák.

Přístupné budou především prostory v prvním patře zámku, které obvykle všichni znají ze zpráv nebo fotografií. Z Masarykovy pracovny se vysílal televizní pořad Týden s prezidentem nebo jeho projevy, ve Žlutém salonku prezident poobědval s prezidenty zemí visegrádské čtyřky, v Modré jídelně obvykle přijímá premiéra při pravidelných konzultacích.

V jídelně by asi nikdo nepoznal sál, kde prezident v karanténě z plastové „krabice“ pověřil Petra Fialu sestavením vlády nebo se seznamoval s novými ministry. Řada prostor má ale delší historii. Třeba v Hudebním salonku se obyvatelé zámku a rodina naposledy loučili se zesnulým prezidentem Masarykem, který v Lánech zemřel v roce 1937.

Ze Sloupové haly, posledního místa prohlídky, se otevírá nádherný výhled do zámeckého parku. Právě v této hale vznikla fotografie současné pětikoaliční vlády. Ostatní prostory zámku – třeba druhé patro, kde je prezidentův byt – přístupné nebudou.