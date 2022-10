Praha koupí trolejbusy za více než 1,1 miliardy. Už ví, kde budou jezdit

Nákup až 70 nových bateriových trolejbusů standardní dvanáctimetrové délky je součástí koncepce zavádění alternativních pohonů v pražské MHD a navíc součást naplňování evropských, národních i městských závazků ke snižování energetické náročnosti, emisí i hlukové zátěže veřejné autobusové dopravy.

Domovskou garáží většiny soutěžených trolejbusů bude garáž Řepy, kde DPP plánuje vybudovat jednak novou trolejbusovou měnírnu (v rámci výstavby infrastruktury pro elektrifikaci autobusové linky číslo 119), ale také nabíjecí stopy.

„Elektrifikaci autobusové linky číslo 140 Palmovka – Miškovice máme téměř hotovou, minulou sobotu DPP na ní v prvním úseku Letňany – Čakovice zahájil zkušební provoz. Do konce listopadu bychom měli začít stavět infrastrukturu na lince číslo 119 Nádraží Veleslavín – Letiště Praha,“ říká Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

V této veřejné zakázce chce DPP kromě standardních hodnotících kritérií, jako je nabídková cena nebo délka záruky, nově vyzkoušet také termín dodání trolejbusů. „Toto kritérium a rámcová dohoda, kterou na období pět let, tj. do roku 2028 uzavřeme s vítězem tendru, nám umožní lépe plánovat postupný nákup konkrétního počtu vozidel pro jednotlivé projekty elektrifikace výše uvedených pěti autobusových linek v závislosti na jejich připravenosti. V neposlední řadě nám to umožní se ucházet o příspěvek na nákup těchto vozidel z připravovaných dotačních titulů Evropské unie,“ dodává Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Nové vozy musí Praze sloužit minimálně 15 let

Dopravní podnik chce, aby konstrukční rychlost nabízených vozidel byla minimálně 70 km/h, přičemž by ji měly dosahovat v obou režimech jízdy, to znamená při napájení z trolejové sítě i z trakčních akumulátorů. Garantovaný dojezd trolejbusů při jízdě na energii uloženou v bateriích pak musí být minimálně 15 kilometrů.

Dodavatel také musí poskytnout záruku, že životnost akumulátorů bude minimálně sedm let nebo 420 tisíc kilometrů. Dodavatel musí být současně schopen dodat náhradní akumulátory po dobu deklarované životnosti trolejbusu, která by měla být minimálně 15 let v městském provozu. DPP požaduje na trolejbusy záruku minimálně pět let.

Trolejbusy budou mít minimálně 25–35 sedadel pro cestující, šest z nich bude vyhrazených pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace. Trolejbusy budou samozřejmě plně nízkopodlažní, vybaveny odbavovacím a informačním systémem, klimatizací, nad rámec Standardů kvality PID dále dvěma místy pro přepravu cestujících na invalidním vozíku nebo pro kočárky, interiérovými i vnějšími bezpečnostními a asistenčními kamerami a systémem automatického počítání cestujících.