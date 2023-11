Kdo má svého zubaře, jásá. Kraj se potýká s kritickým nedostatkem stomatologů

Lucii Jechovou z Velimi na Kolínsku nikdy problémy s bolavými zuby netrápily. Sem tam nějaký ten menší kaz, který jí lékař v Kolíně hned ošetřil. Když ale před lety odešel do důchodu, marně sháněla jiného. Obvolala asi dvacet ordinací, kde jí řekli, že nové pacienty neberou, že si ji poznamenají do pořadníku, a když se nějaké místo v budoucnu uvolní, ozvou se. To se ale nestalo.