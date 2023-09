Soud propustil téměř po roce z vazby ženu obžalovanou z vraždy vůdce sekty

„Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22. září 2023 bylo rozhodnuto o propuštění obžalované z vazby na svobodu. A to mimo jiné opatřením v podobě přijetí jejího slibu řádného chování a vyslovení dohledu probačního úředníka nad ní,“ řekl Wenig iRozhlasu.

Usnesení nabylo právní moci v úterý a vazební věznici byl zaslán příkaz k okamžitému propuštění zubařky na svobodu.

Zubařka přezdívaná Saxana podle SPZ, kterou měla na svém autě, a důchodkyně podle obžaloby usmrtily zubařčina partnera po půlnoci na 4. října 2022 v bytě důchodkyně v pražských Hájích. Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít.

Podle obžaloby pak muž dobrovolně spolkl lék, který měl zklidňující a hypnotické účinky. Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu celkové anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou muž podle obžaloby zemřel.

Podle obhájců nelze počínání obou žen vyhodnotit jako vraždu, ale nanejvýš jako zabití v omluvitelném hnutí mysli. U soudu vyšlo najevo, že zavražděný padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel a guru.

Ženy prý týral psychicky i fyzicky

Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral. Podle obou obžalovaných žen si muž nakonec přál zemřít a přiměl je k tomu, aby ho usmrtily.

Obě ženy s mrtvým mužem zůstaly v bytě. Podle obžaloby vyčkávaly u jeho postele, až jeho tělo zmizí, protože jim to před svou smrtí sliboval. Když tělo do dalšího dne nezmizelo, uklidily, převlékly se a šly věc společně oznámit na policii.

Trestní zákoník zná i trestný čin účast na sebevraždě, za který lze uložit maximálně tříleté odnětí svobody. Spáchá ho ten, „kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá“. Státní zástupkyně nicméně trvá na tom, že se stala vražda.

Vychází z toho, že usmrcený muž si při činu nepočínal aktivně a nevyvíjel žádnou činnost směřující k jeho skonu. Vliv muže na obě ženy Murínová pokládá za polehčující okolnost pro obžalované. Pro zubařku žádá trest v dolní polovině sazby za předem promyšlenou vraždu, tedy v rozmezí 12 až 16 let vězení. Pro Stejskalovou chce trest na dolní hranici sazby. Za zabití by ženám hrozilo tři až deset let za mřížemi.