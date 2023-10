Pracovali by pod dohledem, nahánějí senátoři zubaře zvenku. Šmucler je proti

Záměr v úterý novinářům představili místopředsedkyně horní komory Jitka Seitlová a senátor Ladislav Václavec. Uvedli, že ministerstvo zdravotnictví nemá zásadnější připomínky. Podle Šmuclera jde o snahu obejít zákony ČR a EU, kterou chce napadnout i soudně.

„Pod líbivým ‚zlevněním a zdostupněním stomatologů‘ se skrývá, že v ordinacích bude pracovat prakticky kdokoli, bez ověření jeho znalostí v ČR,“ uvedl k tomu Šmucler. Kontrolu lékařského diplomu nepovažuje za dostatečnou, protože je pouze formální. Vyjádřil také pochybnosti o tom, zda bude mít lékař v ordinaci čas na svého kolegu-cizince dohlížet. „A víceméně odpadne jazyková zkouška, tedy pacient jim nebude rozumět,“ dodal.

Zkoušky z češtiny se totiž sice provádí, ale podle jeho slov jsou bizarní. „Většinou v celé EU jsou na to standardní zkoušky jako máte na cokoliv jiného. Jenže v České republice je to nějaká záhadná zkouška u ministerského úředníka,“ sdělil dříve Šmucler redakci iDNES.cz během rozhovoru s tím, že „v některých zemích to je tak, že jazykové školy vystaví certifikát. V České republice nějaká paní dá papír“.

Úspěšnost u zkoušky je desetiprocentní

Návrh novely upravuje zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Podle něj lékaři ze zemí mimo EU, například z Ukrajiny, musí získat uznání svého diplomu, složit zkoušku z českého jazyka a odbornou aprobační zkoušku. Úspěšnost zájemců je podle Seitlové jen asi deset procent.

„Novela by měla napomoci dostupnosti zubní lékařské péče. Zatím se v ČR nedaří, aby se zubaři, kteří přicházejí ze třetích zemí, mohli plynule zapojovat do poskytování zdravotní péče,“ uvedla Seitlová. Mnoho lékařů, kteří přišli po začátku války na Ukrajině, podle ní vykonává praxi nelegálně.

V současné době podle ní žádá o aprobační zkoušku asi 74 lékařů, podle Václavce je ale v ČR zhruba 300 zubařů z Ukrajiny. „Podobné řešení už před několika lety přijali v Polsku a na Slovensku,“ dodala místopředsedkyně. Podle Šmuclera ale takové úpravy legislativě EU odporují. „Samozřejmě, že to napadneme u soudů v ČR a v EU a máme podporu kolegů z EU. ČR by si měla říci, zda chce v EU zůstat a dodržovat její pravidla či nikoli,“ dodal.

Podle Šmuclera si navíc hodně lidí zřejmě myslí, že „ukrajinští zubaři budou za lacino dělat naše pacienty na pojišťovnu“.

„Oni ale pojišťovny na Ukrajině nemají a vůbec nechápou, co se po nich chce. Jsou naopak zvyklý, že všechno je v hotovosti. Svoje pacienty si ošetřují, ti si nestěžují a nějak to tam běží. Asi 90 procent lidí, kteří přišlo z Ukrajiny se ošetřuje u nich. Takže o nich ani nevíme,“ uvedl dříve prezident ČSK.

Dohled na pracovišti

Do své ordinace by si mohl podle Václavce přijmout stomatologa-cizince jen zubař s alespoň pětiletou praxí, který má smlouvu nejméně se třemi zdravotními pojišťovnami. Cizinec by tak mohl pracovat jenom pod jeho dohledem přímo na pracovišti.

Podobnou možnost zákon umožňuje v současné době, kdy lékaře na šest měsíců mohou pro účel získávání odborné praxe zaměstnat pracoviště, která mají akreditaci pro vzdělávání. „Během tří let si osvojí češtinu tak, aby nebyla jenom na komunikační úrovni,“ dodal Václavec.

Podle jím uváděných údajů chybí zubař 1,5 až 1,8 milionu obyvatel ČR. S tím dlouhodobě nesouhlasí vedení ČSK. Komora v lednu představila svá data, podle níž je bez systematické péče asi 600 tisíc lidí. Přes 82 procent obyvatel má podle ČSK zubního lékaře na pojišťovnu a dochází na preventivní prohlídky, další dvě procenta chodí jen s akutními potížemi. Zhruba desetina lidí si zubní péči hradí sama.

Mezi země, které ve velkém exportují stomatology, patří podle Šmuclera například Rumunsko, Portugalsko či Turecko. Tyto země mají podle jeho slov více studentů stomatologie než celá EU. Naopak se podle něj předpokládá, že lékaři z bývalého Sovětského svazu česky umět budou. „Máme tady taky asi 1000 lékařů z 8 600 lékařů, pro které není čeština mateřským jazykem. Většinou jsou to Rusové a Ukrajinci,“ doplnil.

