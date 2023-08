Falešní zubaři s rumunskými diplomy. Je to problém i v Česku, říká Šmucler

Rumunský server Adevarul.ro v sobotu upozornil na skandál v Belgii. Podle serveru totiž právě tam měli léčit zubaři s pochybně získanými tituly z Rumunska. Podle médií některé rumunské školy tituly prodávají. Jenže údajní absolventi nemají prakticky téměř žádné znalosti o zubním lékařství.

„Za posledních pět let došlo v Belgii k několika trestným činům souvisejícím se zahraničními zubními lékaři. Podle Vlámské profesní asociace zubních lékařů problém pochází zejména ze soukromých škol v Rumunsku, kde si lidé diplomy jednoduše koupí,“ uvedla belgická publikace 7sur7.be .

V Rumunsku vzniklo hodně škol

Zahraniční web současně poukázal na to, že téměř polovina nových zubařů, kteří začínají pracovat v Belgii, tak činí se zahraničním diplomem, především z Rumunska. Belgické ministerstvo zdravotnictví chce nyní po Rumunsku vysvětlení.

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler potvrdil, že jde o problém i v Česku. „Zrovna jsem byl na zasedání, kde jsme to řešili. V Rumunsku totiž vzniklo strašně rychle tolik škol, že nemají ani učitele. Některé se sice snaží být poctivé a lidé je skutečně i absolvují, ale znalosti stejně nemají,“ komentoval pro iDNES.cz Šmucler.

Roman Šmucler @smucler Politici mi nadávají, že ten či onen cizinec má papír (nikdo neověřuje, zda škola existuje, či tam dotyčný studoval). Ať je nechám pracovat, že voliči chtějí levného stomatologa. Vždy navrhuji, ať prokáže schopnosti na senátorech či prezidentovi.A profesory nechat řadovým… https://t.co/qqbUfJSYkO oblíbit odpovědět

Podle jeho slov po rychlém založení škol nyní Rumunsko nemá dostatek profesorů a docentů, kteří by učili. Druhou věcí podle něj je, že v některých zemích se pravost diplomů příliš nekontroluje a někdo si ho prostě jenom vytiskne.

„V České republice jsme se setkali s tím, že tady byly uznané i diplomy ze škol, které vůbec neexistují,“ přiblížil situaci šéf komory. Zná také i případy, kdy absolvent školy, ze které má diplom, do ní nikdy nechodil.

Kamenem úrazu je v Česku podle Šmuclera způsob ověřování zahraničních diplomů. Zahraniční absolvent donese na úřad přeložený dokument o absolvování své školy. „Tam mu řeknou, kolik má mít absolvováno jakých hodin, aby mu vzdělání uznali. A když mu něco chybí, objeví se třeba za týden a najednou ty hodiny má,“ popsal praxi Šmucler.

„Myslím, že nedostudoval ani základní školu“

„Někdo vám řekne, že absolvoval školu ve střední Asii. Doloží to papírem psaným azbukou nebo arabským písmem, přidá k tomu úřední překlad. Úřad zkontroluje, zda počet hodin odpovídá evropským normám, ale jestli ten člověk opravdu studoval a jestli vůbec ta škola existuje, to už nikoho nezajímá. A v těchto zemích to vědí,“ varuje prezident zubařů.

„Absolvent“ tak odchází s patřičnými razítky. Do praxe se ale nedostane, narazí totiž u povinné zkoušky. „Jenže když ho z ní vyhodíme, to je pak strašný křik v novinách, že nechceme dovolit, aby sem přišli lékaři z ciziny. Nedávno jsme vyhodili studenta, který říkal, že krvinky tvoří devadesát procent obsahu krve. Myslím si, že ten člověk nedostudoval ani základní školu. Měl samozřejmě úřední papír. Z ciziny,“ přidal další příklad.

Šmucler poukázal na problém, že nikdo z těch, kdo mají na starost ověřování zahraničních diplomů, nezkoumá, zda vydávající univerzity vůbec existují. „My se jich vždycky ptáme proč. A dozvíme se, že je to prý těžké a složité. Jenže by to někdo dělat měl,“ pokračoval šéf komory.

Když podle něj jeho student absolvuje v Praze a chce jít do Anglie, musí mu napsat velmi podrobnou zprávu, než ho tam zaměstnají. „Musí obsahovat, jak se chová k pacientům, ručím za to svou hlavou,“ poukázal na příklad jiné praxe.

Ověřovat má komora

Problém podle něj také je, že diplomy, které stát uznal, nikdo zubařské komoře nehlásí. „My se to dozvíme, až když se daný lékař přihlásí na zkoušku. Přitom si tu může někdo jenom nechat ověřit diplom, jakožto v rámci EU, a pak v Česku lékaře nedělat a léčit v jiné zemi,“ pokračoval Šmucler.

Podle něj je nutné, aby diplomy ověřovala komora, která má kontakty. „Aby to bylo v Česku jako v Německu či Rakousku. Tedy, že tohle všechno ověří komora, která je toho schopná. Jenže u nás to dělají nějací úředníci, kteří toho nejsou schopni,“ doplnil s tím, že v minulých letech velmi vysoký počet lidí následně neprošel zkouškami.

Uznání zahraničního diplomu tak podle šéfa českých zubařů v tuzemsku vůbec nic neznamená.

„Zda je ten papír pravý, nikoho nezajímá. Kdybych chtěl, udělám si neurochirurgii či kardiochirurgii, nechám si ji napsat v arabštině, přinesu to sem a když budu odpovídat normám, tak budu prostě kardiochirurg. Na sál mě v Česku nepustí, ale získám titul. Je to šílené, ale je to tak,“ uzavřel extrémním příkladem Šmucler.