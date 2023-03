Školní výlet k zubaři. Děti vyrazily autobusem do Ostravy na kontrolu chrupu

K zubní klinice v centru Ostravy v pátek ráno přijel autobus, ze kterého vystoupily čtyři desítky školáků ze Stonavy a Doubravy na Karvinsku. Děti, které nemají svého zubaře, využily možnost nechat si prohlédnout chrup a popřípadě se při příští návštěvě nechat i ošetřit.

A většina z nich v tom neviděla jen šanci, jak se vyhnout vyučování. „Nemusím se učit a přitom je to dobré pro moje zuby,“ řekl desetiletý Matouš, který zubní ordinaci navštívil místo hodiny matematiky a češtiny. Sám u zubaře byl naposledy asi před rokem. Někteří jeho spolužáci jsou na tom ale ještě hůř. Zubní péči nemají i několik let.

Iniciátor akce, místostarosta Stonavy a senátor Ondřej Feber, uvedl, že zájem vyrazit na preventivní prohlídku k zubaři projevilo okolo čtrnácti procent žáků ze dvou základních škol ve Stonavě a Doubravě, kteří nemají svého zubaře.

Podle něj ale nejde zdaleka o všechny, kterým stomatologická péče chybí. „Stonava i Doubrava jsou hornické obce, kde životní prostředí není dobré. Lékařům se tam nechce. Lidé musí jezdit za zubaři do Karviné či Havířova,“ řekl. Podle něj by bylo ideální se u školáků vrátit k pravidelným hromadným preventivním prohlídkám, které skončily v 90. letech minulého století.

Stomatolog a majitel ostravské zubní kliniky Lubomír Beran byl loni jeden z iniciátorů výzvy k zajištění stomatologické péče v kraji, kterou její autoři adresovali ministerstvu zdravotnictví.

Výzvu, kterou podpořil i Moravskoslezský kraj, podepsali zástupci více než stovky měst a obcí z regionu. Na své klinice v pátek přijal čtyři desítky dětí. Všechny zařadí se souhlasem rodičů do své péče a náklady na jejich ošetření bude proplácet pojišťovna.

Situace v regionu je podle něj stále horší. „Nové registrace lékaři neprovádějí. Když se někde otevírá nová ordinace, stojí venku až tři tisíce lidí. Čekají, že je lékař vezme. Situace se musí změnit,“ řekl s tím, že v kraji chybí až 140 zubních lékařů. V celém Česku to je až 500 lékařů a registraci v některé ordinaci nemá víc než milion lidí.

Lidé jezdí k zubaři i do Polska

Podle něj je ostudou českého zdravotnictví, že lidé jezdí za zubní péčí do Polska. Pojišťovny jim pak minimálně část nákladů za ošetření proplácejí. „Z globálního hlediska to je ostuda. Před dvaceti lety nebyl problém najít nového zubaře,“ řekl. Dnes je to podle něj naopak. A lidé hledají pomoc třeba i v zahraničí nebo z Karvinska dojíždějí k zubaři do Zlína či Brna.

S takovými případy se setkal i ředitel pobočky VZP pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj Aleš Zbožínek. „Pokud se lékař rozhodne otevřít ordinaci, okamžitě jsme připraveni s ním uzavřít smlouvu. Sami vyhlašujeme v místech, kde chybí lékaři, výběrová řízení. Jsme ale neúspěšní, nikdo se do nich nehlásí,“ řekl.

Největší problém je podle něj v odlehlejších částech kraje. „Není výjimkou, že se snažíme v jednotlivých případech najít v akutních stavech lidem z kraje péči třeba v Brně nebo ve Zlíně,“ řekl Zbožínek. Má informace i o tom, že lidé míří za lékaři také do Polska. „Víme o tom. Jsou to jednotlivé případy lidí, kteří se na nás obrátili a žádali o proplacení nákladů. To můžeme, v tom rozsahu, jako by se jednalo o českého lékaře,“ vysvětlil. Podle něj ale může být takových pacientů více a o proplacení pojišťovnu nežádají.

Podle Zbožínka by situaci pomohlo vyřešit otevření oboru Zubní lékařství na ostravské lékařské fakultě. Do té doby se s nedostatkem zubařů města vyrovnávají různě. Například v Krnově chtějí chtějí zubní péči podpořit částkou milion korun. Dotace bude směřována především ke krytí nákladů spojených se zřízením nových ordinací.

Svou vlastní ambulanci letos otevřela nemocnice v Bohumíně na Karvinsku. Přijmout mohla tři tisíce pacientů, zájemců se ale přihlásilo šestnáct tisíc. Další ambulance otevírala v poslední době nemocnice v Krnově na Bruntálsku. Zřídila je například ve Městě Albrechticích či Rýmařově. I tam zaznamenali velký zájem ze strany pacientů.