Týden bez péče by psy nezabil, chovatelka dostala podmínku za týrání

Podle soudu žena z Mladé Boleslavi týrala psy, které chovala v Brodecké ulici v Luštěnicích. Nezajistila potřebné podmínky pro 22 psů plemene šarpej a šest českých teriérů, zejména jim neposkytovala krmivo a vodu.

Od 22. listopadu 2017, poté co byla hospitalizována, nechala podle obžaloby všechna zvířata i přes výzvu policie v domě zcela opuštěná a bez potravy.

Sama Obermajerová tvrdí, že zvířata měla nade vše ráda a nikdy by jim neublížila.

„Je to absurdní, zvířata jsou víc než můj život. Měla kompletní péči, byla v dobré kondici,“ tvrdí.

V nemocnici skončila proto, že měla zraněnou nohu a spolykala léky na spaní, když chtěla spáchat sebevraždu. V té době se prý o psy nemohla nijak postarat.

„Jejich stav zhoršil fakt, že neměli vodu. Nemohla jsem se o ně postarat, věřila jsem policii, že se o ně postará,“ hájila se Obermajerová.

Tvrdí, že když k ní domů přijela policie a záchranka, požádala podle svých slov policejní hlídku, aby druhý den uvědomila vedení obce Luštěnice a někdo se o psy postaral.

„Pak jsem skončila na jednotce intenzivní péče a v dalších dnech jsem byla hospitalizována na psychiatrii v Kosmonosech. Měla jsem vybitý mobilní telefon a nemohla jsem se o psy nijak postarat. Věřila jsem, že policie splní slib a postará se o ně,“ tvrdila u soudu.

Působila zmateně, tvrdí policista

To však zasahující policisté Pavel Meloun a Jiří Procházka u soudu odmítli. Podle nich byla žena psychicky v pořádku a o stav psů se vůbec nezajímala. Jejich verzi u soudu potvrdil také řidič sanitky středočeské záchranky Stanislav Syrový.

„Z mého laického pohledu byla paní Obermajerová lehce zmatená, odpovídala obvykle na něco jiného, než jsme se jí ptali. S policisty o psech, nebo o tom, že se o ně mají postarat, nemluvila,“ dodal s tím, že policisté psům dávali vodu.

V domě v minulosti prováděla kontrolu Krajská veterinární správa, a to téměř každý rok, většinou na základě podnětu sousedů. Obermajerová se u soudu hájila tím, že veterináři při kontrole neshledali žádná pochybení.

Petra Fadrhoncová, inspektorka Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj, uvedla, že veterinární správa kontroluje fyzický stav zvířat, a to hlavně formou pozorováním nebo prohlížení, zda například nemají parazity. „Při kontrole v září jsme tam žádné nedostatky neshledali,“ uvedla.

O necelý půl rok později, 30. listopadu 2017, už tam ale zástupci obce a policisté našli zvířata v kritickém stavu, tři psi uhynuli. Další dva psi zemřeli o několik dnů později.

Inspektorka před soudem odmítla, že by se stav zvířat o tolik zhoršil jen během týdne, kdy byla jejich chovatelka Věra Obermajerová v nemocnici. K týrání tedy muselo docházet delší dobu.

„Pokud je zvíře zdravé a v dobré kondici, není možné, aby k takové devastaci došlo během jednoho týdne,“ uvedla u soudu Fadrhoncová. „Zvíře může bez jídla přežít bez problémů několik dnů až týdnů,“ uvedla.

„Podle mého názoru pokud by zvířata byla v den hospitalizace v dobrém stavu, tak se do týdne nedostanou do tak kritického stavu,“ dodala.

Uvedla, že nalezení psi byli ve velmi špatném výživovém stavu, vyhladovělí, s řadou zranění a parazitů a s počínajícími nemocemi.

Podle soudce Martina Moce byla vina plně prokázána, a tak Obermajerové uložil podmínečný trest i sedmiletý zákaz chovu zvířat. Všechny psi, o které se již starají náhradní chovatelé, soud ženě odebral.

„Budu o ně dál bojovat,“ reagovala Obermajerová. Prvoinstanční rozsudek ještě není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro odvolání.