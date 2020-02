Dopravní podnik zprovoznil historickou tramvaj, v Praze nejela 56 let

15:20 , aktualizováno 15:20

Sbírka muzea městské hromadné dopravy ve Střešovicích se v pátek rozrostla o dva historické vozy typu T2. Od konce 50. let minulého století fungovaly skoro bez ustání až do roku 2018 - to ovšem v Liberci a Jablonci. Zájemci si je mohou vyfotit tento víkend, jízdy jsou naplánované na březen.