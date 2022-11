V Nymburku mají hned tři místostarosty, každý má měsíčně 69 tisíc

Radní, či místostarosta. To samé, ale za jiné peníze Také v Čáslavi mají od říjnového ustavujícího zastupitelstva o jednoho místostarostu více. Stal se jím Ervin Petrikovič, který ve vedení města doplnil nového šéfa čáslavské radnice Jaromíra Strnada a místostarostku Renatu Vaculíkovou (všichni ČSSD a Nezávislí). Diskuse čáslavských zastupitelů o zřízení nové funkce budila vášně. „Máme jeden velký problém, kterým je situace v naší nemocnici (řada lékařů ji loni opustila a dočasně byl dokonce omezen provoz na některých odděleních – pozn. red.). Tu by měl mít ve své gesci právě nový místostarosta. Minulý člen rady, který měl na starosti zdravotnictví, zcela vyhořel, proto chceme tohoto kandidáta povýšit do funkce místostarosty,“ uvedl předsedající schůze Josef Ruml (ČSSD a Nezávislí), který navrhl na pozici druhého neuvolněného místostarosty zmíněného Petrikoviče. „Můžete mi vysvětlit, jaký je rozdíl mezi neuvolněným radním a neuvolněným místostarostou?“ zeptal se zastupitel Martin Horský (Čáslav pro všechny). „Fakticky ve výkonu funkce žádný není, rozdíl je pouze v odměnách radního a neuvolněného místostarosty,“ vysvětlil Ruml. Z detailního pohledu do tabulek totiž vyplývá, že zatímco neuvolněný místostarosta Čáslavi má nárok na odměnu až 42 360 Kč měsíčně, neuvolněný radní by mohl brát maximálně jen 9 413 Kč.