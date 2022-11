Priority Chebu: dokončit lávku, pozastavit Meganápady a poplatky neměnit

Pozitivní zprávou pro obyvatele je, že poplatky zatím zůstanou na stávající úrovni.

„Naší prioritou je vrátit se k údržbě nemovitostí. Dát městský majetek do pořádku. Například zimní stadion, kam vzlíná spodní voda, musíme konečně nějak řešit. Důležité je i zatékání do relativně nového objektu KC Svoboda. Čeká nás sportovní hala, která vyžaduje energetický audit a nějaký větší zásah. Jsou tu také památky v majetku města. Zmínil bych například dominikánský klášter, kam bychom rádi po rekonstrukci přestěhovali uměleckou školu,“ vyjmenoval chebský starosta Jan Vrba.

Podle jeho slov čeká radnici náročný úkol, kterým je správa podílů v nejrůznějších společnostech. „Vyměnili jsme například jednatele v chebských technických službách. Nutnost změny naznačila velká inventura, kterou udělali už naši předchůdci, takže jsme na to jen navázali. Předpokládáme, že se nám podaří společnost oživit tak, aby městu sloužila co nejlépe,“ předestřel starosta.

Projekt Meganápady pozastavili

Podle jeho slov jsou poměrně těžkým dědictvím změny ve vodohospodářské společnosti Chevak a teplárenské firmě Terea, které nastaly poté, co německý Gelsenwasser prodal své podíly společnosti Accolade.

„My se s nimi teď musíme dohodnout, jak dál, protože firma Accolade není specialista na vodu a topení a my musíme především topit. A to za co nejlepších podmínek. To je pro nás nyní stěžejní, ale i velmi složitá záležitost,“ připustil starosta Vrba.

Další věcí, která ve veřejném prostoru velmi rezonuje, jsou Meganápady. „Tento projekt jsme museli pozastavit. Důvodem je, že řada nápadů už je nedokončených, což velmi zatěžuje odbory, které se tím zabývají. A navíc jsme zjistili, že výrazným způsobem vzrůstají rozpočty. Rovněž sehnat firmy, které by se prací ujaly, není jednoduché. Příští rok tedy dokončíme rozpracované projekty z druhého a třetího ročníku Meganápadů a budeme přemýšlet, jestli to vše pustit dál v nezměněné podobě nebo zda hledat jinou formu participativního rozpočtu,“ nastínil Vrba.

Co se týče základních poplatků, ty město podle Vrby v nejbližší době navyšovat nebude. „Lidé mají dost starostí s inflací a dalšími záležitostmi, je třeba jim spíš ulevit. A pro město není výnos z těch poplatků ten nejdůležitější,“ vysvětlil s tím, že stěžejní je pro město dokončit stavbu lávky přes areál chebského nádraží.

„V tomto případě se vše zkomplikovalo, konečná suma se bude blížit 250 milionům korun,“ připustil zástupce starosty Pavel Pagáč. Jak řekl, poslední výsuv části nového mostu by se měl podle harmonogramu uskutečnit v noci ze 4. na 5. února, konečný termín dohotovení je 31. srpna příštího roku.

„Bohužel, nebyla cesta ven. Stavba musí pokračovat. Museli jsme na to přistoupit, i když jsme věděli, že to bude drahé. Lávka nemůže zůstat rozestavěná. Budeme jednat s poskytovatelem dotace, kterým je SFDI, o jejím případném navýšení. Uvidíme, s jakým výsledkem,“ dodal.