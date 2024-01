Petardu vhozenou na zahradu vzala fena do tlamy, exploze jí zlomila čelist

Dobrý den, rád bych požádal kohokoliv, kdo jel 30.12. v čase 16:30 - cca 18:30 ulicí Mělnická ve Staré Boleslavi a měl v autě zapnutou kameru, zdali by se mi neozval do zpráv. Zároveň, zdali tu není někdo, kdo má v této ulici na domě kamery. V tomto čase bohužel nějaký (nedokážu toho "nečlověka" pojmenovat) hodil petardu na zahradu rodinneho domu, kterou ihned vzala do pusy fenka zlatého retrívra a tím došlo k devastujícímu poranění. Fenka je aktuálně po náročné operaci, kdy se jí musela operovat zlomená čelist a odebráno ji bylo větší množství zubů, které již nešlo zachránit. Vše již samozřejmě řeší i Policie a vzhledem k tomu, že "skoda" mnohonásobně přesahuje 10 000,-, jedná se o trestný čin.

Velmi se držím nepoužít invektivy, protože věřím, že karma existuje....