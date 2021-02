Muž přepadl dva seniory a ještě do nich kopl. Hledá ho policie

Policie dnes na webu zveřejnila záběry, kde je podezřelý zachycený ještě před loupeží. Pokud někdo muže poznává, má se ozvat na linku 158. Sdělil to policejní mluvčí Jan Daněk.

„Mělo by se jednat o přibližně pětadvacetiletého muže snědé pleti, který je vysoký asi 165 centimetrů a na pravé straně krku má vytetované tři křížky,“ uvedl mluvčí.

Loupeže se staly loni 4. a 5. listopadu vždy kolem 11. hodiny. Podle kriminalistů si pachatel v obou případech počkal, až budou oběti odemykat dům a v tom okamžiku na ně zaútočil.

Okradl je a ještě do nich kopl

„Jeho cílem byly nákupní tašky, které se jim snažil vytrhnout a s poškozenými se o ně přetahoval, dokud je nezískal. V obou případech senioři skončili na zemi, kde do jednoho ještě kopl,“ popsal mluvčí. Doplnil, že v prvním případě pachatel způsobil škodu 250 korun a ve druhém tři tisíce korun.

Na zveřejněných záběrech je také vidět, jak podezřelý žebrá o peníze u náhodného kolemjdoucího. I s ním by kriminalisté potřebovali mluvit, protože by mohl mít k pachateli informace, které by při vyšetřování mohly pomoci, uvedl mluvčí.

Případ je prověřovaný pro trestné činy loupež, za což hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.