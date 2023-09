Tradiční, nebo moderní? Hřib rozvířil diskuzi o piktogramech na zastávkách

„Jaká loga zastávkových označníků vám přijdou lepší? Zajímá mě váš názor!“ napsal Hřib na platformě X. Uvedl, že nový vzhled by mohl napomoct přehlednosti, protože by se tím sjednotil vzhled piktogramů na zastávkách a v aplikacích, brožurách a mapách Pražské integrované dopravy (PID).

„Na druhou stranu tradiční podoba označníků je zažitá a jsou na ní vyobrazené siluety pražských dopravních ikon. Třeba oblíbená tramvaj T3 je nejvíce vyráběnou tramvají světa. Začala se vyrábět od 60. let a v novém provedení se vyrábí dodnes. Ve světě autobusů je zase legendou Karosa ŠM 11 z 60. a 70. let,“ popsal Hřib důvody, proč využívat starší vzhled označníků.

Líbí se vám více současný vzhled označníků MHD, nebo varianta navrhovaná náměstkem Hřibem? Současný. 90 %(550 hlasů) Hřibův návrh. 10 %(61 hlasů)

Mezi diskutujícími se našli zastánci původního i moderního návrhu. Ti první často oceňovali tradiční označníky a nelíbil se jim formální vzhled moderního návrhu. „Jednoznačně ponechat původní loga, jsou už ikonická. Ta navrhovaná nemají ducha,“ zastávala se uživatelka Karin současného vzhledu označníků.

S ní souhlasila i další diskutující. „Moderní věci jsou cool a všechno, ale vypadají hrozně bez duše a korporátně a není z nich moc poznat, co to je.“

Naopak jednoduchost a srozumitelnost vyzdvihli zastánci moderních piktogramů. „Mělo by to být čitelné už z dálky, což je problém většiny značek v ČR. Takže volím druhou možnost,“ napsal Ondřej Flégl.

„Já bych byl pro moderní vzhled, má se jít s dobou. A docela bych i uvítal nějaký modernější vzhled zastávkových sloupků, zastávkové sloupky alá 80. léta vypadají hlavně na nových tramvajových tratích jako pěst na oko,“ zhodnotil Vojta Beneš.

Mimo zastánců starého i nového vzhledu označníků se našli i lidé, kteří si myslí, že změna není potřeba a mělo by se investovat do něčeho jiného.

„A je třeba to měnit? Funguje to, je to zažité a přemalování by stálo obrovské náklady, které je lepší vynaložit přímo do zlepšení zastávek a MHD celkově,“ napsal uživatel Martin.