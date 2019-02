Praha 10 chce zachránit kulturní dům Eden, objekt posoudí statik

„Eden nefunguje už čtrnáct let. Byl tam tehdy nějaký spor s nájemcem budovy. Nájemce nechtěl budovu opustit, zabarikádoval se tam. Městská část pak neměla peníze na to, aby Eden dala znovu rychle do provozu. Nemohla ani kvůli soudnímu procesu najít nového nájemce. Nikdy nebyly peníze na to, aby se rekonstruovalo a v neposlední řadě ani peníze na to, aby Eden někdo provozoval,“ komentoval situaci místostarosta Prahy 10 Filip Humplík (ODS).

Kulturní dům Eden postavili letech 1980 až 1986 podle návrhu architektů Hany a Dalibora Peškových. Nadobro se veřejnosti uzavřel v červenci 2005 a od té doby se s objektem nic neděje.

Praha 10 měla několikrát v průběhu let snahu Eden nějak využít, ale marně. Nyní to chce městská část změnit.

„První věc je, aby se zjistilo, zda je dům staticky v pořádku. Něco jiného je, když tady chodíme po skupinkách si něco nafotit, a něco jiného zase, když to budeme chtít naplnit na plnou kapacitu, což jsou zhruba dva tisíce lidí,“ řekl Humplík.

Nápady na využití byly různé, například pronájem prostoru fanouškům Bohemians 1905 a Slavie Praha, ale nikdy nebyl žádný dotažen do konce. Na kompletní rekonstrukci objektu Praha 10 nikdy nenašla v rozpočtu prostředky.

Statik bude dělat posudek na konci dubna a až poté se městská část rozhodne co dál. „Chtěl bych, aby to bylo zachováno jako kulturní centrum,“ dodal místostarosta s tím, že možnosti jsou různé. Buď se objekt bude muset zbourat, nebo ho Praha 10 pronajme, popřípadě bude provozovat sama.

Přestože se objekt nevyužívá, náklady na jeho roční údržbu přesahují jeden milion korun. Převážně za ostrahu, elektřinu a vytápění jednotlivých místností, aby mráz neroztrhal potrubí.