Podle webu Českých drah o mimořádnostech se zastavil provoz v traťovém úseku Český Brod - Poříčany - Pečky i Poříčany - Sadská. Vlaky od Kolína a od Prahy, které tam uvázly, se po přepřažení lokomotiv vrátí do těchto měst a pojedou odklonem přes Nymburk. To samé lze čekat u dalších spojů až do pozdního večera.

„Od 18:00 je v úseku Poříčany - Nymburk hl.n. a zpět zavedena náhradní autobusová doprava,“ uvedly dráhy.