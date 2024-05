Slováci se v eurovolbách bojí vlivu EU a USA, ostatní země V4 čekají ovlivnění z Ruska

Obyvatelé zemí visegrádské čtyřky mají vážné obavy o to, že volby do europarlamentu se pokusí ovlivnit cizí mocnost. Uvedlo to výzkumné centrum CEDMO ve svém průzkumu, kdy jim to přiznala více než třetina dotázaných. Zatímco v Česku, v Maďarsku a v Polsku se lidé nejvíce děsí ruského vlivu, tak Slováci vnímají jako nepřítele USA, Evropskou unii a až na poslední příčce mají Rusko.