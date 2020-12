Uzavření Hradu je nepřijatelné, zpřístupněte jej, vyzývají politici Zemana

„Při rozhodnutí areál neprodyšně uzavřít lze samozřejmě argumentovat nouzovým stavem a nebezpečím, že se návštěvníci nakazí covidem-19. To ovšem v areálu Pražského hradu určitě nehrozí víc než kdekoli jinde v České republice. Domníváme se, že zcela postačuje důsledně respektovat vládní opatření, která na aktuální nebezpečí reagují,“ uvádějí autoři dopisu.



Pod dopis se podepsali místopředseda Senátu a zastupitel Prahy 6 Jiří Růžička a místostarosta šesté městské části Jan Lacina (STAN).

Dopis je adresovaný prezidentovi Miloši Zemanovi. Politici po něm chtějí, aby nechal areál opět otevřít.

Jiří Růžička @ruzickavsenatu Po dvou letech Vám, pane prezidente, posíláme další výzvu: Nechte odstranit zátarasy a vraťte Pražský hrad české veřejnosti. Úplné uzavření části města a průchodu areálem považujeme za nestandardní, nepřijatelné a chápeme ho jako výraz zvůle a neúcty k občanům této země! https://t.co/ItF9pSYUoE oblíbit odpovědět

Obdobnou výzvu adresovali prezidentovi už před dvěma lety, kdy ho žádali o odstranění zátarasů a kontrol při vstupu do areálu. Po dvou letech je podle Růžičky a Laciny situace ještě horší. Hrad je uzavřen kompletně.

Současná uzavírka naštvala také poslance Miroslava Kalouska. Ten naspal na Twitteru, že prezident „jednu celou historickou čtvrť Prahy“ uzavřel „pro chorobný pocit vlastní důležitosti“.

Miroslav Kalousek @kalousekm Pro chorobný pocit vlastní důležitosti uzavřel Miloš Zeman jednu celou historickou čtvrť Pahy. Kdyby si tohle troufl jakýkoliv evropský král, vyhlásí mu lidi druhý den republiku. Co si však počít v republice se sebestředným prezidentem? Vyhlásit konstituční monarchii? https://t.co/bjaQiJZlrk oblíbit odpovědět

„Jsme v pátém stupni PES, hrady a zámky jsou kvůli koronaviru uzavřeny,“ uvedl k výtkám mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Podle něj areál Hradu bude výjimečně otevřen návštěvníkům bohoslužeb, jak při silvestrovské mši svaté, která začne 31. prosince v 16:00, tak i pro novoroční mši svatou. Ta se uskuteční 1. ledna 2021 v 10:00.

Podle prezidentova mluvčího se Růžička „chce jen zviditelnit“. „Ani poslední den v roce si nedá pokoj od nenávisti. Je mi ho upřímně líto, musí být vnitřně nešťastný. Proto mu přeji do roku 2021 více úsměvu a radosti,“ dodal mluvčí.

Areál Pražského hradu je uzavřen od 9. října v souvislosti s epidemickými opatřeními vlády. Zavřen byl i na jaře. Lidé do jeho areálu nemohli vstoupit více než dva měsíce od poloviny března do druhé poloviny května. Prezident Miloš Zeman v té době pobýval na zámku v Lánech. Zpět do své hradní kanceláře se vrátil koncem května.

Areál Pražského hradu zůstal uzavřen i počátkem prosince. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček tehdy uvedl, že na prvním místě zůstává zajištění zdraví a bezpečnost návštěvníků a že pro areál Pražského hradu nelze automaticky aplikovat opatření pro muzea a galerie, ani opatření pro hrady, zámky a památky. Upozornil tehdy na riziko tvoření front.