Druhé pololetí přinese restart, je přesvědčen prezident Hospodářské komory

Odhadujete, že podnikatelé kvůli covidu dostali letos od státu podporu kolem 110 miliard korun. Je to hodně, nebo málo?

Mezi lidmi převládá názor, že z jejich daní jdou obrovské peníze na podporu podnikatelů, že na to padl celý letošní deficit státního rozpočtu. To ale není pravda, podnikatelům nešla ani čtvrtina z těchto peněz. Zhruba čtyři pětiny peněz pro podnikatele navíc představuje podpora, která jde z poklesu příjmové části státního rozpočtu, tedy peníze, které se nevyberou na daních nebo odvodech. Část z toho jsou odklady povinností, podnikatelé to budou muset dříve nebo později zaplatit. Přímé platby z výdajové strany rozpočtu představují jen pětinu z těch 110 miliard.

„V prosinci na vládě připravili celkem slušné kompenzace pro nemalou část podnikatelů, ale teď mají pocit, že oni moc řvou.“ Vladimír Dlouhý