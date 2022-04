Muž, který loni napadl policisty a ti ho postřelili, byl nepříčetný

„Muž byl podle znaleckého zkoumání nepříčetný a měl snížené ovládací a rozpoznávací schopnosti v důsledku duševního onemocnění a užívání drog,“ řekla redakci iDNES.cz policejní mluvčí Michaela Richterová.

Policisté následně podali žádost o ústavní léčení muže, kterou státní zástupce podpořil. „Soud však ještě nezasedal, a tudíž definitivní rozhodnutí ještě nepadlo,“ upřesnila mluvčí. Muž se tak v současné době nachází v psychiatrické léčebně.

Událost se stala 15. prosince ve večerních hodinách v Doksech na Kladensku. Tam se podle policie dva muži vzájemně napadli. „Došlo i na použití zbraní. Ohrožovali se nožem,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa.

„Na místo byla přivolána policie, která muže vyzvala, ať toho nechají. Na to však nereagovali. Došlo proto na použití taseru proti jednomu z nich. Ani na ten však muž nereagoval, nezastavilo ho to, takže nakonec došlo k použití střelné zbraně,“ popsal incident mluvčí policie. Za násilí proti úřední osobě muži původně hrozilo až šest let vězení.