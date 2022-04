Zbili mě a zkopali, nařkl recidivista policisty. Dostal tři a půl roku

Za křivé obvinění poslal okresní soud v Prostějově Páleníka na tři a půl roku do vězení. Ten se ovšem proti rozsudku odvolal.

Páleník uvedl, že ho policisté zbili hned dvakrát. Podruhé se to podle jeho slov mělo stát, když ho v jeho bytě zatýkali. Tvrdil, že ho opakovaně udeřili, kopali, šlapali mu na kotníky a kolena a dále, že mu zničili byt.

Lékařské prohlídky, které by tak rozsáhlé stopy násilí musely odhalit, však u Páleníka známky napadení neprokázaly.

Okresní soud v Prostějově tak podle soudkyně brněnského krajského soudu Haliny Černé vyhodnotil důkazy správně a nedošlo k žádným pochybením. Trest tak potvrdila v plné výši.

Není to navíc poprvé, co byl Páleník trestán. „Výše trestu je proto přiměřená,“ uvedla soudkyně Černá.

Státní zástupkyně Milena Hojovcová je s rozsudkem spokojená.

„Bylo to tak podrobně zdůvodněné, že k tomu není co dodat. My jsme podávali obžalobu, takže jsme takový výsledek samozřejmě předpokládali,“ sdělila.

Po zamítnutí odvolání v Brně zbývá Jiřímu Páleníkovi ještě možnost dovolat se k Nejvyššímu soudu.