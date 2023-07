Blízcí se rozloučí s hasičem, který zemřel při nehodě cestou k požáru

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Hejduk spolu se svými kolegy vyjížděl k požáru hospodářského stavení do obce Krakovany, řidič cisterny ale po cestě havaroval. Nejprve narazil do semaforu, následně do rodinného domu, kdy se v důsledku nárazu utrhlo pravé přední kolo a cisterna skončila převrácená na boku.

Uvnitř zůstali uvěznění čtyři hasiči, tři se zranili, z toho jeden vážně. Hejduk nehodu nepřežil.

Hasiči uspořádali sbírku pro pozůstalé prostřednictvím transparentního účtu, na který přispěvatelé poslali téměř milion korun. Čtyřiatřicetiletý Hejduk působil i jako fotbalový rozhodčí, byl ženatý a měl malého syna.

Soustrast pozůstalým zemřelého hasiče vyjádřil i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „O život přišel mladý hasič, bezvadný kluk, táta od malého dítěte, syn skvělých rodičů. Další hasiči byli zraněni a já jim přeju uzdravení bez komplikací. Tohle je bolestná připomínka toho, jak pro nás každý den hasiči i policisté riskují své životy,“ uvedl na Twitteru Rakušan, někdejší starosta Kolína.

„Upřímnou soustrast celé rodině, přátelům, kolegům z HZS STC Kolín,“ přidala se na Twitteru středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN).