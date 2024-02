Sestru nechala zemřít hlady na chodbě s odpadky, řekl soud. Žena dostala 15 let

Soud ve středu uložil ženě z Poděbrad 15 let vězení za to, že nechala zemřít hlady svou mladší postiženou sestru. Ženu uznal vinnou z vraždy spáchané trýznivým způsobem. Obhajoba odmítala, že by se žena úmyslně dopustila vraždy, připouštěla trestný čin týrání. Verdikt není pravomocný.