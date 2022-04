Muž kradl cigarety v kanceláři obchodu, pak napadl prodavače

Incident se stal 9. března ve večerních hodinách. „Nejprve to vypadalo, že si jde muž jen nakoupit, avšak po zaplacení se do prodejny vrátil a zamířil přímo do kanceláře pro zaměstnance,“ popsala policejní mluvčí Martina Špryslová.

Prodavač si po chvíli uvědomil, že muže ztratil z dohledu, proto se rozhodl zkontrolovat kancelář, kam zákazníci často omylem vstupují.

V momentě, kdy otevřel dveře, se jeho podezření potvrdilo, zloděj si právě v kanceláři cpal do batohu kartony cigaret.

„Jakmile prodavače spatřil, začal ho slovně i fyzicky napadat, přičemž mu vyhrožoval úderem. Nakonec se mu povedlo z prodejny utéct, avšak prodavač ho pronásledoval. Pachatel v rozrušení zahodil svůj batoh a pokračoval v útěku,“ uvedla mluvčí.

Policisté při vyšetřování případu zajistili kamerové záznamy, na kterých je pachatel dobře vidět. Svědci, kteří ho poznají, by měli kontaktovat policisty na lince 158.

„Tento případ v současné době policisté prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. V případě dopadení pachatele a jeho odsouzení mu hrozí až dvouleté vězení,“ uzavřeli policisté.