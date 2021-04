Na Zahradním Městě vznikne tramvajová smyčka, fungovat by měla v září

„Komfortnější a atraktivnější přestupní uzel poskytne větší nabídkou přestupů z vlaku na tramvaj nebo autobus, než jak to bylo ve Strašnicích,“ poukázal náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) před samotným zahájením výstavby smyčky.



Pokud by se tramvaje nemohly otáčet hned u nové vlakové zastávky, musely by kvůli nutnému navýšení spojů MHD pro přestupující z vlaku na tramvaje zajíždět až na další nejbližší smyčku, která je u necelé tři kilometry vzdáleného Nádraží Hostivař. „V tomto úseku by nevytížené soupravy převážely vzduch,“ řekl Scheinherr.



I když práce na novém obratišti už začaly, o něco delší historii mají kroky směřující k výstavbě nové železniční zastávky – již v březnu 2018 začaly práce na modernizaci tratě od Vinohradských tunelů po Nádraží Hostivař – a vlaková zastávka Zahradní Město je součástí tohoto většího projektu. V jednom úseku se dokonce trať posouvá, narovnává a na uvolněném prostoru mezi Vršovicemi a Zahradním Městem vznikne takzvaná drážní promenáda, která bude určena hlavně pro cyklisty a pěší.

Ze Švehlovy na Ždánickou

Smyčka u nové vlakové zastávky bude dlouhá 660 metrů a první tramvaje by na ni měly vyjet 15. září. Práce se koordinují tak, aby cestující, kteří vystoupí z vlaku na nové nástupiště Zahradního Města, mohli rovnou přestoupit na tramvaj, která pro ně přijede z nového obratiště.

Tramvajová smyčka vznikne pod Jižní spojkou na místě bývalého nevyužívaného parkoviště pro odtažená vozidla. Z tramvajové tratě ve Švehlově ulici, za zastávkami Zahradní Město – v místě stávající světelné křižovatky s Topolovou ulicí DPP vybuduje odbočku do Ždánické ulice, kterou povede krátká dvoukolejná trať. Ta se pod takzvaným lanovým mostem rozvine do samotné smyčky o dvou kolejích.

Vnitřní smyčka bude pro dvě soupravy, na vnější kolej se vejde o jeden vůz T3 navíc. Povrchy ve smyčce i na trati ve Ždánické ulici budou asfaltové, v místech odstavných kolejí mlatové. Stavba by měla stát necelých sto milionů korun, 85 procent pokryje dotace EU z Operačního programu Doprava II.

Nová tramvajová zastávka Nádraží Zahradní Město bude v místě bývalého úzkého podjezdu pod vlakovou tratí – ten je nahrazen podstatně širší konstrukcí, díky které bude možný snadný přestup z vlaku na tramvaj či naopak.

Zajímavostí je, že tramvajová smyčka, ve které nebude přímo umístěna žádná zastávka, se do Zahradního Města vrací po necelých 35 letech. Ta předchozí sloužila od roku 1936 do roku 1987. Původně byla koncová právě pro obsluhu Zahradního Města, od roku 1954 bylo toto obratiště takzvaně nácestné na prodloužené trati do Hostivaře.

Přijede i autobus 133

Od 15. června 2021 začne rekonstrukce tramvajové tratě mezi zastávkami Na Padesátém a Zahradní Město. Během související výstavby zastávky bude přerušena tramvajová doprava od smyčky Radošovická po obratiště Nádraží Hostivař. DPP využije této výluky pro vybudování kolejového rozvětvení v křižovatce Švehlovy a Ždánické ulice a k dokončení celé smyčky Zahradní Město.

„Patnáctého září, kdy možnost přestupu z vlaku na tramvaj začne na Zahradním Městě fungovat, nemusí být tím přelomovým momentem, kdy lidé začnou nové možnosti v dopravě naplno využívat, protože bude nejprve chvíli trvat, než cestující na nové možnosti přijdou nebo je prozkoumají,“ řekl Filip Drápal z organizace ROPID, která v Praze a v jejím okolí organizuje hromadnou dopravu.

„V žádném případě by se ale nemělo stát, že by pro ty, kteří přestoupí z vlaku, byl nedostatek navazujících tramvajových či autobusových spojů. Pokud se ukáže, že ta poptávka bude větší, tak je možné například uvažovat i o změnách v autobusech. Místo čísla 195 pravděpodobně na Zahradní Město bude zajíždět linka 133. Ta dnes končí v Malešicích a prodloužení trasy bude vázáno na opravu jednoho mostu, který je na cestě,“ vysvětluje Drápal.

Rozvoj tramvajové dopravy

Smyčka na Zahradním Městě není jediným letošním počinem DPP, který umožní rozvoj tramvajové dopravy. „Loni jsme po dlouhých letech v Praze opět začali stavět nové tramvajové tratě. Co do délky to byl spíše symbolický, ale důležitý začátek. Smyčka Zahradní Město je první z nových tras, které chceme letos začít stavět. Chystáme úsek z Modřan do Libuše, a také tramvajovou smyčku z Depa Hostivař. V přípravě je navíc úsek ze Sídliště Barrandov do Holyně,“ říká člen představenstva DPP Jan Šurovský.

Podle šéfa komunikace dopravního podniku Daniela Šabíka v tomto případě už DPP finalizuje veřejnou zakázku na zhotovitele. „Podle toho, kdy podepíšeme smlouvu, začneme trasu do Holyně hned stavět. Předpokládáme, že to bude ještě letos na jaře,“ dodává Šabík.