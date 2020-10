Nádraží na Žižkově čeká na využití, mělo by být perlou nové zástavby

Mizející Praha Sledovat další díly na iDNES.tv

„Myslím si, že jedno z nejkrásnějších nádraží je právě nákladové nádraží na Žižkově. To je něco, co když jsem spatřil poprvé, tak jsem padl na zadek. Ale samozřejmě musíte to vidět z téhle strany. Nikoli hlavní budovu z Želivského, ale obejít si to pěkně a vidět ta dvě křídla, která obíhají podél kolejí a jsou propojená těmi kovovými lávkami a výtahy,“ vyjadřuje svůj obdiv historik architektury Zdeněk Lukeš.

Z plánovaného využití areálu do budoucna má historik velkou radost. Prostory nádraží mohou podle Lukeše sloužit různým účelům.

Můžou zde být ateliéry, filmový archiv, knihovny, skladiště, loftové byty, dají se využít i střešní terasy.

Najde se zde také spousta krásných a velice odolných vnitřních prostorů. S velkým zatížením se počítá díky hřibovým stropům. Je proto možné, aby zde fungovaly rockové kluby a podobná zařízení.



Dílo vzniklo v polovině třicátých let podle projektu dvou významných pražských architektů, architekta a malíře Vladimíra Weisse a jeho kolegy Karla Caivase, který se specializoval především na průmyslovou a zemědělskou architekturu.

Nádraží sloužilo svému účelu do začátku devadesátých let. Dnes je areál vyklizený, ale podle Lukeše by se měl stát perlou nové výstavby.

„Je to areál, který má ohromný potenciál, takže jsem šťastný, že se podařilo zabránit nejen tomu, aby se to celé zbouralo a aby se tady postavily nějaké banální baráky, ale že se podařilo přemýšlet i o tom, jak areál využít v budoucnu. Je to rozhodně typ stavby, která ač dnes už je památkou, tak snese nějaké dostavby, přístavby, nástavby. Můžete si vymyslet prakticky cokoliv,“ chválí Lukeš stavební potenciál nádraží.



Výhružně zní jedna z posledních zpráv, že Praha připravuje pro areál nákladového nádraží změnu územního plánu kvůli plánované výstavbě. Současné vedení magistrátu se chce domluvit se soukromníky a ministerstvem kultury na společném využití tohoto prostoru.