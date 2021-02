Škoda Transportation dodá do Německa 45 tramvají za tři miliardy

Podle prezidenta Škody Transportation Petra Brzeziny považuje dlouhodobě skupina západoevropský trh s Německem v čele za velmi důležitý. „Díky této zakázce jsme otevřeli druhou stovku objednaných moderních a komfortních tramvají z dílen Škoda, které budou nabízet ekologickou dopravu už v devítce německých měst,“ uvedl.



Skupina založila v Německu před sedmi lety dceřinou společnost. „I díky tomu jsme obstáli v unikátním výběrovém řízení na tramvaje pro tři města, což bylo v Německu poprvé. Zákazník získá nejnovější přírůstek z rodiny Škoda ForCity Plus, jímž je částečně nízkopodlažní jednosměrná tramvaj se třemi články, dvěma hnacími otočnými podvozky a jedním běžným neotočným podvozkem,“ uvedl viceprezident pro obchod Zdeněk Majer.

Nová vozidla nahradí stávající vysokopodlažní tramvaje, které se ve zmíněných městech blíží ke konci svojí životnosti. Vozidla budou dodávána ve dvou šířkách kvůli řadě individuálních požadavků jednotlivých měst.

„Třináct z 24 objednaných vozidel poputuje do Frankfurtu, čtyři plus případně osm dalších z opce do Braniboru a zbývajících sedm plus 13 z opce si objednala Chotěbuz,“ uvedl Švehla.

Podle něj jde o první výběrové řízení, kdy zadavatelé poptávali technicky identické vozy, ale pro tři výrazně odlišná města. „Vítěz výběrového řízení vyhrál zejména svým moderním konceptem vozidla a realizací základních požadavků týkajících se nízkopodlažnosti a využití prostoru, energetické efektivnosti a moderního nadčasového designu,“ uvedl ředitel frankfurtské dopravní společnosti SVF Christian Kuke.

Podle ředitele brandenburského dopravního podniku VBBR Jörga Voglera by se flotila tramvají nedala obnovit bez spolupráce s Chotěbuzí a Frankfurtem a bez státní podpory.

„Stojíme před úkolem formovat strukturální změny v našem regionu. Jsme přesvědčeni, že silnou tramvají zajistíme kvalitní městskou dopravu pro všechny na desítky let,“ dodal výkonný ředitel dopravní společnosti CVBB z Chotěbuzi Ralf Thalmann.



Tramvaje Škoda ForCity Plus jsou jednosměrné tříčlánkové a ze 70 procent nízkopodlažní. „Cestující se mohou těšit na komfortní, klimatizovaná a prostorná vozidla, v jejichž interiéru jsou multifunkční prostory pro invalidní vozíky, dětské kočárky, a jízdní kola,“ uvedl Švehla. Informační systém bude mít několik obrazovek a panelů. Součástí jsou i kamery pro lepší přehled řidiče a bezpečnost.

V Braniborsku už jezdí škodovácké nízkopodlažní tramvaje ve městě Schöneiche-Rüdersdorf. Kromě toho je 14 tramvají Škoda ForCity Classic v Chemnitzu a aktuálně běží zakázka na vozy ForCity Smart pro Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen a Bonn.