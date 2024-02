Smír na Homolce. Lékaři se mohou v klidu najíst, telefony zvedat nemusí

„Tam proběhla dvě sezení, která v pondělí skončila smírem, ale projednával se nakonec jen můj případ,“ sdělil MF DNES anesteziolog a předseda odborové organizace Nemocnice Na Homolce Tomáš Schiffler, který byl iniciátorem hromadné žaloby 123 tamních zdravotníků.

„Že bych nad výsledkem jásal, to ne, ale je to kompromis,“ popsal své první dojmy. Co přesně pro něj smírný verdikt znamená, přirovnal ke rčení nula od nuly pojde. „Co mi přiznali, to jsem ve sporu nechal, ale připravil jsem půdu dalším,“ nechal se slyšet Schiffler.

Podle advokáta Tomáše Jíry z advokátní kanceláře Dajbych & Jíra může ale jiný případ dopadnout zcela jinak. „Samozřejmě, že se toho chytí ostatní, když uvidí, že si někdo něco vymohl, ale spor může dopadnout jinak,“ poukázal.

Schiffler požadoval od nemocnice 80 tisíc korun, které nakonec za ušlé neproplácené pauzy od Homolky zpětně dostane. Mělo přitom jít o ušlé peníze za období tří let. „Žádal jsem víc, ale snížili mi to, prý jsem to nadhodnotil, protože jsem ta léta počítal v celku, například včetně dovolených,“ přiznal šéf odborů, podle kterého je ale klíčové, že se teď v nemocnici změní systém čerpání zákonných pauz.

„Jednak se zavede centrální evidence příchodů a odchodů, ale ještě zajímavější je, že bude ustanoven tým náhradníků, který nás bude během pauz střídat,“ vylíčil Schiffler. V minulosti si stěžoval právě na to, že s sebou i na oběd musel nosil služební telefon, aby byl k zastižení pro urgentní případ. „Když musím vzít telefonát během pauzy, tak už je to narušení toho času, který mám na odpočinek,“ zlobil se před podáním žaloby.

„Teď mi mají zajistit nerušené čerpání přestávky na jídlo a oddech podle zákoníku práce vytvořením náhradního anesteziologického týmu určeného pro zastupování anesteziologických lékařů i sester na operačních sálech,“ sdělil Schiffler po pondělním smíru.

Oběd nebo peníze

Jak bude náhradní tým fungovat v praxi, si ale nedokáže představit, jelikož by měl být jeden pro všechny operační sály nemocnice. „Tým by měl střídat po půl hodinách deset sálů, to nezvládne. Jídlo se podává od 11:00 do 13:30, takže co je mi platné, když mě někdo vystřídá v 10:00?“ ptá se Schiffler.

Důležité však podle jeho názoru bude, že bude zástupný tým aktivován. „I kdyby mě v tu chvíli zastoupit nemohli, bude aspoň záznam o tom, že jsem nemohl čerpat souvislou a nerušenou pauzu, a ta mi bude proplacena,“ věří lékař.

Jak se vyvíjela kauza nečerpaných pauz 2020 – anesteziolog Nemocnice Na Homolce Tomáš Schiffler se rozhodl řešit problém neproplácení zákonných pauz, které zdravotníci nemohli čerpat.

– anesteziolog Nemocnice Na Homolce Tomáš Schiffler se rozhodl řešit problém neproplácení zákonných pauz, které zdravotníci nemohli čerpat. 2022 – po neúspěšném jednání o změnu Schiffler inicioval podání hromadné žaloby zaměstnanců na zdravotnické zařízení. Podle mluvčí nemocnice Martiny Dostálové žalobu podepsali tři lékaři z celkového počtu 332 lékařů pracujících Na Homolce a 120 nelékařských zdravotnických pracovníků z celkového počtu 1 181.

– po neúspěšném jednání o změnu Schiffler inicioval podání hromadné žaloby zaměstnanců na zdravotnické zařízení. Podle mluvčí nemocnice Martiny Dostálové žalobu podepsali tři lékaři z celkového počtu 332 lékařů pracujících Na Homolce a 120 nelékařských zdravotnických pracovníků z celkového počtu 1 181. 2023 – soud v prvním líčení navrhl oběma stranám dohodu prostřednictvím mediace.

– soud v prvním líčení navrhl oběma stranám dohodu prostřednictvím mediace. 2024 – došlo mezi oběma stranami ke smíru.

Podle Schifflera se teď postupně budou projednávat i případy ostatních zdravotníků, kteří se přidali k žalobě. „Naše záležitosti rozdělili proto, že každý máme odlišnou pracovní pozici s jinými specifiky, přestože nás pojí stejný problém,“ uvedl Schiffler s tím, že netuší, jak se nyní zachovají ostatní.

Mají lékaři během zákonné pauzy zvedat telefon? Ano 39 %(9 hlasů) Ne 61 %(14 hlasů)

„Jestli to využijí, to už bude na nich, ale půdu, aby taky něco zpětně získali, jsem jim připravil,“ konstatoval Schiffler s tím, že teď se právníci nemocnice sejdou s dalšími žalujícími, aby se vyptali, jaké si představují odškodnění. „Kdo by se nechtěl smírně dohodnout, musel by se soudit dál, ale to si každý rozmyslí, protože to stojí peníze,“ podotkl. Schiffler dodal, že si platil svého právníka, ale také polovinu nákladů na mediátora.

Spory nekončí

Sama Nemocnice Na Homolce se k obsahu pondělní mediační dohody odmítla vyjádřit s tím, že ji zatím neschválil soud. „Předně je důležité zdůraznit, že naše stanovisko k čerpání přestávek na jídlo a oddech se nemění. Jsme pevně přesvědčeni, že v Nemocnici Na Homolce je umožněno všem zaměstnancům pauzu řádně čerpat,“ konstatovala mluvčí zdravotnického zařízení Martina Dostálová.

Současně dodala, že ostatní soudní spory se zaměstnanci, které se týkají čerpání přestávek na jídlo a oddech, nejsou aktuální dohodou nikterak ovlivněny a nadále pokračují.

Dostálová již dříve uvedla, že nepostupují v případě čerpání přestávek na jídlo a oddech zásadně odlišně v porovnání s ostatními pražskými nemocnicemi.