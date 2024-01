Sníh a špatný start. Po pádu letadla před 70 lety zahynulo v Hostivici 13 lidí

Jakmile bouchly nádrže, byl konec Můj otec ihned vyběhl k místu katastrofy, ale to už tam doběhl jako první pan Červinka, který byl zrovna na zahradě a štípal dříví.



Se svou sekerou začal vysekávat v trupu díru v místě nejsilnějšího bouchání.



To už dobíhali někteří další lidé z okolí. Letadlo zlověstně prskalo a pozvolna hořelo. Vysekaným otvorem pak společně vytáhli dva těžce popálené muže a také palubní stevardku. Ti dva muži svá těžká zranění údajně nepřežili.



Zachránci měli všichni neuvěřitelné štěstí, protože krátce po tom, jak odnesli zraněné od vraku a pokoušeli se je ošetřit, v Dakotě explodovaly palivové nádrže a to byl konec pro všechny, co zbyli na palubě. Neuvěřitelný žár už zachráncům znemožnil přiblížit se zpět k trupu. To se k nim už připojili i ti dva šťastlivci, kteří náhodně vypadli z porušeného trupu. Zdroj: Z výopovědi tehdy 14letého svědka. AFC-Aviation Fan Club, web leteckabadatelna.cz