Nájmy v Praze zlevnily až o 30 procent, díky prázdným bytům po turistech

„S pandemií koronaviru souvisel také odliv zahraničních pracovníků, studentů a dalších dočasných obyvatel. Ti se do metropole zatím nevracejí, a proto jsou ceny nájemního bydlení stále příznivé,“ říká šéf marketingu webového portálu reality.idnes.cz Jiří Knechtl.



Největší poklesy cen podle něj samozřejmě zaznamenaly turisticky zajímavé oblasti jako Praha 1, kde pronájmy zlevnily o 30 procent. Z nižších cen těží hlavně ti, kteří v metropoli zůstali, nebo se v dohledné době hodlají vrátit.

„Někteří nájemníci využili situaci a přestěhovali se buď do většího bytu za stejně vysoký nájem, nebo do lepší lokality. To je vidět třeba na případu Prahy 6,“ říká Knechtl.

Tisíce bytů na trhu

Loni na jaře začaly realitní servery skokově nabízet o 2 700 bytů na pronájem více. Ty se uvolnily právě po turistech. Pokud se však do tohoto čísla započtou také apartmány nabízené mimo realitní weby, na trh přibylo asi osm tisíc bytů.

Třeba v Praze 1 se ještě loni na jaře nabízelo jen 360 pronájmů a momentálně jejich inzerovaný počet narostl na 800. Další vývoj ovlivní, kolik se do metropole vrátí turistů a do jaké míry se majitelům vyplatí nabízet krátkodobé pronájmy přes Airbnb. Podle některých ukazatelů se přitom turistická sezona rozjíždí letos dokonce pomaleji než ve stejném období loni.

Zatímco na Staroměstskou radnici letos zavítalo během května 1 895 návštěvníků, loni ve stejném období jich bylo 2 664 a předloni, tedy před covidem, dokonce 58 477. Další vývoj počtu turistů přijíždějících do metropole přitom není jedinou neznámou. Otázka také je, jak budou úřady nadále přistupovat k bytům nabízeným turistům.

Rekolaudace bytů pro Airbnb

Ombudsman Stanislav Křeček s pražským magistrátem nedávno vyzvali ministerstvo pro místní rozvoj k akci. Stavební úřady totiž dosud nevyžadovali po majitelích bytů nabízených přes Airbnb rekolaudaci, která by umožnila provozování krátkodobých ubytovacích služeb.

Pokud by se něco podobného zavedlo, minimálně část bytů by se už do nabídky pro turisty nevrátila a buď by je majitelé nabízeli na prodej, nebo na dlouhodobý pronájem. Tím by se převis volných bytů ještě zvětšil, což by minimálně na nějakou dobu udrželo nízké ceny nabízených dlouhodobých pronájmů. Podle kritiků Airbnb je nyní možné apartmány z předcovidové nabídky pro cestovní ruch rozdělit do tří kategorií.

„Ve třetině těch bytů už někdo bydlí v rámci dlouhodobého pronájmu. Druhá třetina zůstala i nadále v nabídce Airbnb i během proticovidových opatření a do těchto bytů přijížděli cizinci s potvrzením, že jsou na služební cestě,“ vysvětluje Petr Městecký, předseda spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy, který proti pronájmu bytů turistům bojuje.

Městecký tvrdí, že zná několik případů, kdy do takových apartmánů přijela policie na kontrolu, ale poté oznámila, že s takovými případy nemůže nic dělat.

„Poslední třetina dříve turistických bytů zůstala prázdná, nebo slouží k nějakému jinému účelu než pro krátkodobé či dlouhodobé ubytování. Majitelé se možná snaží tyto byty prodat,“ říká Městecký.

David Mazáček, který mimo jiné vede na VŠE kurz Trh s nemovitostmi, míní, že se pravděpodobně většina bytů do nabídky Airbnb vrátí.



„Někteří majitelé Airbnb bytů vyčkají nejen na návrat turistů, ale i na stabilní situaci. Pokud dnes byt pronajímají dlouhodobě stabilnímu nájemci, který jim kryje náklady na hypotéku, vrátí byt do nabídky Airbnb, teprve až bude relativní jistota, že to bude opět fungovat. Nebudou chtít ztratit možnost stávajícího pronájmu,“ upozorňuje Mazáček.

Čekání na turisty

Podle ekonoma Lukáše Kovandy z Národní ekonomické rady vlády a Trinity Bank už ale trh s krátkodobými pronájmy indikuje oživení.



„Doba ultralevných nájmů v centru Prahy je pryč. Pryč jsou pomalu, ale jistě také lidé, kteří si jen tak, pro vlastní potěchu – či třeba z důvodu rekonstrukce vlastní nemovitosti – pronajali za hubičku romantický byt u Karlova mostu, jen aby si vyzkoušeli atmosféru bydlení v samém historickém jádru Prahy,“ domnívá se Kovanda.



Podle něj do Prahy zatím míří turisté z Německa, Rakouska, Polska nebo Slovenska. Opravdové oživení přijde s návratem asijských cestovatelů.