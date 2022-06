Lidé se bouří proti zástavbě Mrázovky, podnikatel tam chce rodinné domy

Co projedná zastupitelstvo Ve čtvrtek 16. června se koná další pravidelné jednání pražských zastupitelů, jedno z posledních před podzimními komunálními volbami. O letních prázdninách se totiž zastupitelé nescházejí. V návrhu programu jednání je kromě kauzy pozemků Nad Mrázovkou také hlasování o vstupu Prahy do spolku Otevřená města, který se zabývá digitalizací lokálních samospráv. Dále budou zastupitelé řešit navýšení kapitálu společnosti Pražské služby, uvolnění rezervy pro městské části na provedení rekonstrukcí a výstaveb služeben Městské policie, realizaci obnovy parku na Vítkově či Zprávu o prvním roce naplňování pražského klimatického plánu do roku 2030. Podle informací na webu spolku chtějí Přátelé Malvazinek svůj názor vyjádřit osobně na demonstraci před budovou magistrátu na Mariánském náměstí.