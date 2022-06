Plzeňský kraj zbrojí na boj o fabriku na baterky VW. Potřebuje pomoc státu

Vedení Plzeňského kraje, které se zástupci VW předběžně jednalo, už v dubnu uvedlo, že by šlo o areál za čtyři až pět miliard eur, v přepočtu za 98 až 122 miliard Kč, zaměstnal by až 4 tisíce lidí. „Ministerstva s tím principiálně problémy nemají, teď je otázkou, jestli to celé bude technicky proveditelné,“ uvedl hejtman. Podle něj funguje pracovní komise ministerstev, která dává dohromady podklady pro vládu, kraj v ní má zástupce.

Hejtman řekl, že podle jeho informací žádné ministerstvo nic nenamítá proti tomu, aby byla továrna v Líních. „A teď se analyzuje, co všechno by k tomu bylo potřeba. Vyžadovalo by to ale obrovské investice do infrastruktury – dopravní, vodohospodářské a energetické. To se teď vyhodnocuje,“ uvedl.

Špoták tyto výdaje velmi hrubě odhadl na deset až 20 miliard korun, což by kraj zaplatit nemohl. Jen investice do silnic II. třídy, které by stavěl kraj, bez sjezdu z dálnice D5, by si vyžádaly 1,5 miliardy Kč. „Od začátku říkám, že pokud to nebude vládní priorita a nepostaví se za to vláda, tak to nikdo nepostaví. Když do toho stát půjde, tak jsme připraveni být hlavním garantem,“ řekl.

Pokud kabinet projekt podpoří, vydá k tomu speciální usnesení. „Vláda by tím investorovi měla říct, jestli tam takový projekt chce,“ řekl. Finální nabídky ze tří zemí by se měly Volkswagenu sejít do konce června. „Automobilka by je pak přes prázdniny měla posoudit a někdy na podzim by měla rozhodnout,“ dodal Špoták.

Hejtman jednal ve středu s 20 manažery velkých firem z regionu, kteří jsou členy krajského Paktu zaměstnanosti. Jednání svolala do firmy Grammer v Tachově Obchodní a průmyslová komora Regensburg.

Špoták řekl, že se všichni velmi zajímali o postoj kraje k možné výstavbě továrny, tzv. gigafactory. V reakci na obavy manažerů z odčerpání pracovních sil hejtman uvedl, že jednání jsou v počátku a že o případné výstavbě bude rozhodovat vláda, ne kraj. „Jediné, co vám chci slíbit, je, že kraj bude prosazovat, aby byla nejdříve vybudována kompletní sociální infrastruktura, tedy školy, školky, silnice, napojení na dálnici, železnici a další, a teprve pak by vznikla fabrika,“ uvedl Špoták.

Některé firmy vidí v nové továrně možnosti dodávek a chtějí s krajem finančně podporovat vzdělávání techniků, jichž je v regionu velký nedostatek.

Kraj má letiště o rozloze 340 hektarů ve svém územním plánu jako strategickou rozvojovou zónu. Tým projektantů automobilky představil záměr zástupcům regionu v dubnu. V Plzeňském kraji má podporu napříč politickým spektrem. „Měla by to být high-tech výroba, jedna z nejmodernějších fabrik ve střední Evropě,“ uvedl hejtman. Podle něj je možné, aby taková továrna na letišti vznikla. „Jde o strategickou investici v rámci celé Evropy. Kdo bude mít tyto typy výroby na svém území, tak bude stahovat i příslušné výzkumné kapacity, a to je ten správný směr, kterým se dnes musíme vydávat,“ řekl v dubnu náměstek hejtmana Josef Bernard (STAN). VW podle něj zvažuje další dvě lokality v Evropě, například v Polsku.

„Představa je taková, že by Česká republika převedla veškeré pozemky, které tam vlastní ministerstvo obrany, na Plzeňský kraj. Otázkou je, jestli bezúplatně, nebo úplatně,“ uvedl šéf krajského odboru investic a majetku Michal Bouřa. Investor garantuje, že by na letišti nechal armádní leteckou záchrannou službu. Kraj už také předběžně jedná s okolními obcemi.

VW, jehož součástí je i Škoda Auto, hodlá v Evropě do konce desetiletí postavit několik továren na výrobu baterií. Koncem března oznámil, že jedna bude ve španělské Valencii. Končící šéf Škody Auto Thomas Schäfer, který od 1. července převezme řízení značky VW, v březnu pro Frankfurter Allgemeine Zeitung uvedl, že chce, aby si VW pro vybudování továrny vybral Česko.

„Články vyráběné v zahraničí by pro nás jednoznačně byly dražší. Pokud to bude v rámci společnosti, není rozhodující, zda komponent pochází z koncernu Volkswagen nebo ze Škody Auto,“ uvedl v aktuálním rozhovoru pro iDNES.cz člen představenstva Škody Michael Oeljeklaus. „Jedná-li se o výrobu v jedné zemi, bude pro nás článek levnější například díky nižším nákladům na logistiku. Nemyslím si, že to bude mít velký vliv na objem vyráběných vozů. Bylo by však skvělé, kdyby se to v České republice podařilo. Nejsme však jediní, kdo má o výstavbu gigafactory zájem. Na východě jsou další země, které jsou v tomto ohledu také aktivní. Na druhou stranu se jako určitá výhoda nabízejí zdroje lithia v Krušných horách na hranici s Německem,“ dodal.