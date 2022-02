Napodobeninu Karlova mostu v Dobříši kvůli havarijnímu stavu zavřeli

„Připravujeme nejvhodnější a nejrychlejší řešení, jak most stabilizovat tak, abychom na něj mohli vrátit alespoň kyvadlovou dopravu s omezenou zátěží. Na tomto stavu mostu má značný podíl nákladní doprava, kdy těžké vozy přes most jezdily i přes zákaz,“ informovala mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.

Most přes Pilský potok silničáři původně chtěli zbourat a nahradit novou stavbou. Okrašlovací spolek Dobříš s tím ale nesouhlasil a inicioval protestní petici, kterou podpořili dobříšští i středočeští zastupitelé.

Most byl předloni prohlášen památkou, a byla tak definitivně odvrácena jeho demolice. Oprava měla podle dřívějších informací začít v roce 2023.

Ředitel krajské správy a údržby silnic Jan Lichtneger loni řekl, že před opravou je nutné přepracovat projektovou dokumentaci a nějaký čas také zaberou jednání s památkáři.

Historický most byl podle petice vybudovaný kolem roku 1830 jako miniaturní replika Karlova mostu v Praze. Předseda okrašlovacího spolku Petr Kadlec upozornil na to, že jde o poslední klasický kamenný most v Dobříši, který vydržel do současnosti.

Most údajně vznikl na památku tragické události, kdy se s nevěstou Marií Annou Kloibrovou z Českého Krumlova v červnu 1829 v brodu převrhl kočár a dívka se v rozvodněném Pilském potoce utopila. Stavbu zaplatila její rodina.