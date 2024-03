V teplákách do školy? Žáci jim věští nesmrtelnost džínů, Špačkovi navzdory

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Móda pražských školáků se z hlediska vzhledu k různým příležitostem čím dál více sjednocuje. Oděv na hřiště a do školy se mnohde zásadně neliší. Děti tak často chodí do školy v teplákách, které jsou podle jejich slov pohodlné. Navíc se pak nemusejí převlékat do domácího oděvu. Učitelé jsou ale často proti. Odborník na etiketu poznamenává, že formální oblečení z módy nevychází.