Ať jsou děti klidně nahé, když nezlobí, míní kantoři. Tepláky ve škole už nevadí

Student královéhradeckého gymnázia Adam Klimeš do školy chodí oblékaný tak, aby se mu sedělo, nebo spalo, pohodlně. „Všichni sportovci, speciálně hokejisti, chodí v teplákách. U mě to je proto, že jsem třeba unavený a vyřízený, a automaticky předpokládám, že ve škole budu spát,“ přiznává.

Jedním dechem ale doplňuje, že tomu tak není pokaždé. Standardně podle svých slov chodí v riflích, někdy i v obleku. „Občas to ale prostě neřeším. Ve škole to je všem jedno. Zato máti je bývalá učitelka a ta pro toto pochopení nemá,“ říká Klimeš.

Souhlasíte s tím, aby děti chodily do školy v teplácích? celkem hlasů: 702 Ano 17 %(122 hlasů) Ne 64 %(452 hlasů) Je mi to jedno 18 %(128 hlasů)

Stejně jako u Klimeše pro to nemá pochopení ani matka osmačky z chodovské základní školy Pavlína Hrubá. „Do školy mi takové oblečení nepřijde vhodné a slušné. I když si učitelé nestěžují, raději bych ji viděla v něčem jiném,“ shrnuje.

Diskutující na sociálních sítích z řad rodičů se přesto převážně staví na stranu dětí. Argumentují například větším pohodlím teplákových souprav, což například rifle při šestihodinovém sezení neposkytují.

Odrbané rifle jsou horší než značkové tepláky

„Minimálně třetina dětí ve třídě chodí v teplákách, nejčastěji mají soupravu s krátkou mikinou. Nebo značkové soupravy. Ale nikdo to nikdy neřešil. Doba už je dneska posunutá jinde. Učitelé jsou mnohdy jiní, než za nás,“ říká pro iDNES.cz začínající učitelka Michaela Crhová z pražských Hlubočep.

Za pravdu jí dává i kantor Jakub Souček, který učil na libereckém gymnázium. „Nikdy jsem to neřešil. Když se žák chová slušně, tak ať si klidně chodí nahý.“

Pryč je podle nich u dětí doba, kdy jim oblečení připravovali večer na židli rodiče. Ti dnešní mnohdy nemají čas sledovat, jak se jejich ratolest do školy obléká. Do práce často chodí dřív, a i se z ní vracejí později než jejich dítko ze školy.

„Záleží na aktuální módě, v čem chodí. Někdy jsou v módě tepláky, tak v nich chodí, ale není to tak, že by chodili jako odrbaní chudáci, kteří nemají co na sebe. Většinou jsou to módní výstřelky,“ popisuje prezident Asociace ředitelů základních škol a ředitel Základní školy v Pečkách Luboš Zajíc.

Dodává, že se s kolegy snaží dětem vštěpovat, aby chodily do školy slušně a vypadaly reprezentativně, „domlouvání zabírá jak kdy a jak kde,“ směje se. Podle ředitele je ale nesmysl tepláky zakazovat například omezením ve školním řádu. „Někdy jsou džíny, ve kterých chodí, v podstatně horším stavu než tepláky, ve kterých přijdou. Například i kvůli dírám a podobně.“

MŠMT: Nelze definovat nevhodné oblečení

O tom, co mají děti na sobě, může rozhodnout ředitel školy. Na zpřísnění podmínek při výběru oblečení není ale podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové sám. Například pokud by chtěl zavést jednotné uniformy, čekalo by ho zdlouhavé papírování s předem nejasným výsledkem.

„Jestli se vedení školy rozhodne pro nošení uniforem, musí s tím souhlasit nejen všichni rodiče, ale také školská rada. Poté se problematika musí objevit ve školním řádu,“ upozorňuje Lednová.

Byli byste pro zavedení školních uniforem? Ano 40 %(157 hlasů) Ne 60 %(238 hlasů)

A protože podle ní v Česku neexistuje povinnost nosit školní uniformu, nelze obecně definovat, které oblečení je do školy nevhodné. „Školní řády zpravidla obecně uvádějí, že žáci mají chodit do školy vhodně a čistě oblečeni. Žákovi nelze neumožnit vzdělávání pouze z toho důvodu, že přijde do školy v teplákách či krátké sukni,“ dodává.

S Lednovou souhlasí i školnice Leona Machová z jedné z největších základních škol v Česku - ZŠ Šlapanice. „Ráno stojím u vchodu a vidím, že děti chodí v teplákových soupravách. V žádném případě ale není domluva, že bych je měla za jejich oblečení vracet domů,“ potvrzuje Machová.

Popisuje, že žáci do budovy vstupují v kšiltovkách a někdy mají tendenci proklouznout do tříd nepřezutí ve venkovní obuvi, což s kolegy z učitelského sboru hlídají, oblečení ale nikdo neřeší. „Tepláky nosí děti hodně, ale důvod neznám,“ vysvětluje školnice.

I ředitele Petra Kubičku z FZŠ Mezi Školami v pražských Stodůlkách více trápí nepřezouvající se děti než jejich oblečení. Přestože trend zaznamenal, nijak jej nehodlá omezovat ve školním řádě. V tom, na rozdíl od oděvu, stojí, že děti nesmí ve školních prostorách nosit pokrývku hlavy, není-li to z náboženských důvodů.

„Ne že by tepláky nebyly aktuální módou, ale není to u nás nic dramatického,“ říká Kubička.