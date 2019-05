Uzavírky brzdí provoz u Mladé Boleslavi, některá auta stojí i na přejezdu

Pohled na dopravní mapu Mladoboleslavska je pro řidiče minimálně skličující. Místo běžné modré barvy vidí snad na všech výpadovkách z města červenou. A ta značí nekonečné kolony.

„Běžně jedu z Doks do Mladé Boleslavi asi dvacet minut. Teď se to protáhne klidně na hodinu,“ zlobil se Petr Müller, který v pátek po poledni postával v koloně u Debře.

Dělníci tam opravují povrch, svodidla a odvodnění silnice I/38. Doprava je proto svedena do jednoho jízdního pruhu a průjezd vozidel řídí semafor.

„Někdy to tam řídí silničáři, kteří se tak snaží průjezd urychlit a není třeba čekat na dlouhé prodlevy semaforů,“ nachází alespoň něco pozitivního Müller.

Tato výpadovka na Českou Lípu patří mezi nejfrekventovanější silnice v regionu. Řidičům už dochází trpělivost, protože je to druhý rok za sebou, co tam musí postávat v kolonách. Práce na silnici I/38 nejsou problémem jen pro samotné motoristy, ale i pro obyvatele přilehlé obce Hrdlořezy a příměstské části Debř.

„Chápu, že se řidičům nechce čekat v koloně, ale to, co se tu děje, je naprosté peklo,“ zlobí se muž, který bydlí nedaleko debřské železniční stanice. „Auta zablokují celou obec,“ ukazuje na silnici u hospody, jež se v pátek 3. dubna kolem 13. hodiny proměnila v jedno velké parkoviště.

Řidiči v kolonách se také dopouštějí nebezpečného přestupku tím, že v ulici U Přejezdu v Debři zastavují přímo na železničním přejezdu.

Podle zákona přitom nesmí řidič mimo jiné vjíždět na železniční přejezd, nedovoluje-li situace za přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

Někteří motoristé se snaží vyhýbat kolonám na I/38 a projet přes zmíněné obce. Jenže tamní silnice na to nejsou připravené. V Hrdlořezích musela být v minulosti kvůli problémům se svahem zúžena průjezdní komunikace.

„Když je běžný provoz, tak se projet bez problémů dá, v malém počtu aut se totiž řidiči vyhnou na shybkách. Když tam ale najede patnáct aut najednou, tak se nevejdou a najíždějí na chodník, což je nebezpečné,“ říká starosta Hrdlořez Petr Hejl (ODS).

Proto také na této komunikaci nainstalovali semafor. Po pár dnech reagovala také Mladá Boleslav, která postavila semafor ještě na obě strany silničního mostu přes Jizeru v Debři. Je totiž úzký a auta se tam vyhnou jen při velmi malém provozu a při pomalé jízdě.

„Teď se stávalo, že auta najížděla na chodník, to je nebezpečné a nepřípustné. Na podnět občanů i na základě obdržených fotografií a kontrol policie tam byly instalovány semafory,“ popsal primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati (ODS).

Ucpává se i kruhový objezd

Řidiči tak v okolí opravované silnice I/38 nyní narazí na překážku úplně všude. Mnohdy se tvoří kolony ve všech ulicích a výjimkou není ani zacpaný kruhový objezd od Ptácké ulice v Mladé Boleslavi.

„Umístění semaforů je důsledkem chování řidičů, kteří nechtěli čekat a nechovali se na hlavní silnici tak, jak měli. A proto tam jsou teď takové nervy,“ uvedl starosta Hejl s tím, že silnice se opravit musí a související omezení jsou problémem pro všechny včetně obyvatel dotčených obcí.

„Zejména ráno, kdy najíždí zaměstnanci do Škodovky, lidé od nás vyrážejí do práce a děti do školy, tak je doprava opravdu velmi komplikovaná,“ dodává starosta Hrdlořez. Všechna omezení by tam měla skončit 20. května.

Kvůli opravě nedávno přibyl semafor také u mostu v Podlázkách. „Vzhledem k zahájení prací na stavbě podchodu pro chodce a těžké technice zasahující do komunikace, je průjezd pod železniční tratí omezen do jednoho pruhu a řízen semaforem,“ uvedla mluvčí mladoboleslavského magistrátu Šárka Charousková.

„Mladá Boleslav už má více semaforů než Praha,“ glosoval to na Facebooku řidič Daniel Ondráček.

Hlavně zaměstnanci automobilky Škoda a dalších dodavatelských firem, kteří obvykle na tři směny přijíždějí každý den do Mladé Boleslavi ze širokého okolí, teď mají kvůli mnoha omezením nervy na pochodu.

Do práce totiž musí přijít na minutu přesně, takzvaně na píchačky. Jakékoli zpoždění v nepřetržité výrobě pro ně může znamenat problém s nadřízenými.

„Už raději vyjíždím o dvě hodiny dříve,“ říká jeden ze zaměstnanců, který do automobilky dojíždí dokonce až z Jablonce nad Nisou.

Na dálnici D10 totiž čeká překážka v podobě zúžení od Bakova nad Jizerou až ke sjezdu do průmyslové zóny v Mladé Boleslavi. Téměř každý den se tam tvoří dlouhé kolony aut. A pokud se v místě ještě stane nehoda, znamená to nekonečné zdržení.

To nejhorší teprve přijde

Řidičům přitom nepomůže ani objížďka přes Bakov nad Jizerou a Kosmonosy. I tam jsou nekonečné kolony. „Je to zoufalství, není úniku, jsme jak v pasti,“ kritizují řidiči.

Další velké omezení je pak na mladoboleslavské dálnici u Benátek nad Jizerou. Právě kvůli zúžení silnice tam řidiči bourají, což dopravu na D10 komplikuje ještě více. Třeba v pátek odpoledne policie zaznamenala nehody v obou směrech, při jedné se srazilo hned pět aut. Pro řidiče to znamenalo i hodinové zdržení.

„A to nejhorší teprve přijde,“ upozorňuje primátor Nwelati. To v okamžiku, kdy město kvůli nutné opravě uzavře most U Měšťáků.