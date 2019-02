Začíná další boj o vyšší mzdy ve Škodovce, odboráři nevyloučili stávku

Odboráři ve Škodovce již tento týden zaslali firmě své požadavky a podle informací MF DNES se rozhodně nedrží při zemi.

„Výsledek ve mzdě musí být nejlepší minimálně v České republice a udržet náskok v rámci takzvané východní ligy,“ říká předseda podnikové rady odborů ve Škodovce Jaroslav Povšík.

Východní ligou odboráři myslí podniky patřící pod koncern Volkswagen v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. V Maďarsku vyjednávání skončilo týdenní stávkou vyhlášenou minulý týden. Tamní zaměstnanci ji odvolali až ve středu večer, kdy došlo k dohodě. „Postupovali správně tak, že si nejprve vyzkoušeli akceschopnost členské základny výstražnou akcí a následně se odhodlali k vícedenní stávce,“ hodnotí Povšík.

Zda stávka letos hrozí i v Mladé Boleslavi, je otázka. Odboráři ve Škodovce v minulosti stávkovali už několikrát a podle ankety MF DNES jsou mnozí zaměstnanci připraveni za vyšší mzdy zastavit práci i tentokrát.

„Firma nemá dost kvalifikovaných lidí, dnes není důvod se bát nějakých akcí. Ať si každý vyzkouší, jaká je to dřina, a teprve pak ať nám závidí,“ shodl se například hlouček zaměstnanců u 7. brány podniku ve středu odpoledne. „Věřím, že odbory něco vyjednají jako každý rok, a když se to nebude dařit, tak to tady zastavíme,“ míní další ze zaměstnanců.

Škodovácké odbory jsou největší základní organizací v České republice a patří k největším i v rámci střední a východní Evropy. Sdružují přes 35 tisíc členů, tedy drtivou většinu zaměstnanců automobilky. Mají proto sílu zastavit celou výrobu. Inspiraci mají v už zmiňovaném Maďarsku, kde letos přišli s neobvyklým krokem. „Tamní odboráři ve snaze zabránit stávkokazům sebrali na linkách utahovací nářadí. Bez toho není čím dělat, a jakmile nejede linka, tak ostatní už s tím nic neudělají. Může každý stokrát říkat, že někteří lidé jsou v práci, ale jakmile z pásů nesjíždějí hotová auta nebo hotové motory, tak je stávka účinná,“ říká s nadsázkou Povšík.

„Máme výkonný systém“

Jako argument pro své požadavky hodlají odbory použít také dohodu o flexikontech, tedy směnách navíc z pátku na sobotu v závodě v Mladé Boleslavi a Vrchlabí, která je podepsaná pouze do konce března, tedy do stejného data, kdy vyprší současná mzdová dohoda. „Za roky praxe a zkušeností jsme dokázali postavit opravdu výkonný systém vyjednávání,“ dodává Povšík.

Firma Škoda kolektivní vyjednávání v jeho průběhu nekomentuje.

„Omlouváme se, ale zatím nemůžeme vyjednávání komentovat,“ uvedla mluvčí Škody Auto Kamila Biddle. Šéf automobilky Bernhard Maier však před časem naznačil, že firmu čekají vysoké investice do nových aut na elektrické pohony a ekonomové upozorňují na možné výkyvy na světových trzích. „S ohledem na velké investice, které nás čekají, se bude muset šetřit skutečně hodně. Každý rok chceme ušetřit 500 milionů eur, v přepočtu 13 miliard korun,“ řekl novinářům loni v prosinci Maier.

Logické tedy je, že se firmě do navyšování mezd chtít nebude. Podle ekonomů ale automobilka nemá moc na výběr. „Pro firmy není současný rychlý růst mzdových nákladů příznivý. Nicméně tomuto trendu se nevyhnou, pokud si chtějí udržet kvalitní zaměstnance. Na růst mezd tlačí nejenom odboráři, ale i sami zaměstnanci. Ti si uvědomují, že jsou pro firmu velmi důležití, a nebojí se požadovat vyšší odměny,“ sdělil analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Odbory uvedly, že letos budou v kolektivním vyjednávání žádat přidání stejné pevné částky všem tarifním zaměstnancům bez ohledu na tarifní třídu. „Zásadním rozhodnutím pro mzdová jednání je, že podniková rada rozšířená o výbory Kvasiny a Vrchlabí rozhodla o rovném přidání do každé tarifní třídy,“ napsal týdeník Škodovácký odborář. Podle odborářů tím dojde k narovnání, protože pevná částka ještě více pomůže zaměstnancům s nižšími tarifními třídami.

Loňské rekordní přidání

K mimořádnému růstu mezd došlo ve Škodovce už v dubnu loňského roku. Šlo o vůbec největší růst od spojení Škodovky s koncernem Volkswagen. Tarify a osobní ohodnocení se odborům KOVO podařilo navýšit o více než 12 procent. V souvislosti s tím narostl i zaručený bonus, takzvaný 13. plat, a stoupl také variabilní bonus, který se počítá podle výsledků hospodaření firmy. Jen na bonusech tak bylo každému ze zaměstnanců v součtu vyplaceno průměrně více než 100 tisíc korun hrubého. Dalších 19 tisíc pak dostali v rámci jednorázových plateb – 7 tisíc na jaře a 12 tisíc v prosinci. A tím to nekončí, loni navíc vzrostly všechny příplatky stanovené v korunách za hodinu práce, některé až o 80 procent. To dohromady představovalo růst mezd nejméně o 20 procent.

Škodovka loni na celém světě dodala zákazníkům přes 1,25 milionu aut. Oproti roku 2017 je to o 4,4 procenta více. Firma tak dosáhla prodejního rekordu již pátý rok za sebou. Nejvíce vozů prodala v Evropě.