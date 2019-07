VIDEO: Nové sedačky lidé v metru oceňují. I přes jejich tvrdost

18:14 , aktualizováno 19:14

Cestující od středy zkouší na lince metra C nové sedačky, a to současně s těmi původními i předchozím testovaným modelem. Redaktoři iDNES.tv se vydali mezi pasažéry metra, aby zjistili, jestli jim nové sedačky vyhovují a co si o nich myslí.