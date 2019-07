Na lince C pražského metra se testují nové sedačky, zkoušení potrvá rok

14:51 , aktualizováno 14:51

V pražském metru na lince C si cestující mohou od středy vyzkoušet nový typ sedaček a to najednou s předchozím testovaným typem i těmi původními. Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) začal totiž ve spolupráci se společností Siemens hledat to nejlepší posezení pro pasažéry.