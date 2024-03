Metro C kvůli závadě na trati nejezdí mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Florenc

Část linky pražského metra C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Florenc je od dnešních 04:30 mimo provoz kvůli technické závadě na trati. V úseku byla zavedena náhradní autobusová doprava XC. Na svém webu to oznámil Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP). Kdy by mohl být provoz obnoven, zatím podle podniku není jasné. Ve zbytku trasy metra C, tedy v úsecích Nádraží Holešovice –⁠⁠⁠⁠⁠ Letňany a Florenc –⁠⁠⁠⁠⁠ Háje, metro jezdí bez omezení.