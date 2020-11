Na Vltavu přibude druhá loď pro lidi bez domova. Fungovat bude od května

6:41 , aktualizováno 14:41

K lodi Hermes, která funguje už 13 let jako noclehárna pro lidi bez domova, přibude další plavidlo. Druhá loď, s názvem Janus, by měla začít fungovat jako nízkoprahové denní centrum pro lidi na ulici. Otevřít by se mělo příští rok na jaře.